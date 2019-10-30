Планы на свет

До 1 ноября власти Ижевска должны оценить проект концессии системы уличного освещения, который представило ПАО «МРСК Центра и Приволжья». По словам главы города Олега Бекмеметьева, плюсы концессии в том, что в ближайшие три года появятся 3,8 тыс. новых светоточек, поступит 330 млн руб. инвестиций, заменится почти 26 тыс. ламп на светодиодные. Он отметил, что собственными силами за это время такие вложения городу не осилить. Эксперты считают, что концессия по уличному освещению может плачевно сказаться на МКП «Горсвет», который фактически лишится основного вида деятельности. В администрации Ижевска говорят о возможном переходе предприятия в другой статус, либо о его реорганизации.

Администрация Ижевска рассматривает плюсы и минусы заключения концессии в отношении уличного освещения города. До 1 ноября власти Ижевска должны оценить проект, который представило ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

«Из неоспоримых плюсов: 330 млн руб. инвестиций, 3,8 тыс. новых светоточек, замена 25,8 тыс. натриевых и ртутных ламп на светодиодные, замена 2,5 тыс. аварийных опор, замена 225 км неизолированных проводов. Оговорюсь, что за три года собственными силами такие вложения городу не осилить. А просьбы горожан сделать освещение поступают из разных микрорайонов едва ли не каждую неделю. Плюс предписания ГИБДД»,— отметил господин Бекмеметьев.

В последующий период действия соглашения компания будет заниматься содержанием и обслуживанием объектов наружного освещения, переданных в концессию и построенных вновь. Все работы инвестор планирует провести в пределах расходов, предусмотренных в муниципальном бюджете на уличное освещение города. В 2020 году эта сумма составит 129,9 млн руб., с последующей ежегодной индексацией не более 4%. Согласно финансово-экономической модели проекта, концессионер планирует сделать вложения в течение трех лет: 2020 год — 160,3 млн руб., 2021 год — 119,4 млн руб., 2022 год — 50,9 млн руб. Выручка от оплаты концедента за 15 лет составит 2,6 млрд руб.

Также планируется, что концессионер будет получать дополнительную выручку порядка 20 млн руб. в год. При этом в презентации не указан источник этой выручки. Без нее, по расчетам концессионера, он получит убыток почти 355 млн руб. Если выручка будет соответствовать расчетам, то чистая прибыль составит порядка 35 млн руб. за весь срок действия концессии. «Незначительная чистая прибыль обусловлена социальной направленностью проекта»,— отмечено в проекте. Прогнозная экономия электроэнергии по итогам модернизации — 35% (475 млн руб.). 305 млн руб.— снижение расходов на персонал.

Отметим, что в 2018 году затраты на содержание составили 157,7 млн руб. (с учетом НДС). Из них 78,3 млн руб.— на оплату электроэнергии, 79,4 млн руб.— эксплуатационные расходы и оплата труда. Расходы бюджета Ижевска на покрытие затрат по содержанию, обслуживанию и восстановлению сетей наружного освещения с электроэнергией в прошлом году составила 123,9 млн руб.

Начальник управления по экономике и инвестициям администрации Ижевска Дмитрий Загребин отметил, что решение экспертов, оценивающих проект, сообщат на следующей неделе. «До 1 ноября должно быть принято решение о том, что мы соглашаемся с теми или иными условиями, о которых договорились. Потом данное предложение будет размещено на сайте о проведении торгов. 45 дней будет выделено для всех желающих потенциальных концессионеров для принятия заявок. Если поступят альтернативные предложения, будет объявляться конкурс. Если альтернативного предложения не поступит, то, соответственно, концессионное соглашение будет заключено с МРСК»,— отметил господин Загребин, подчеркнув, что на затратах жителей концессия никак не скажется.

Он отметил, что сейчас идет доработка документа. По предложенному проекту у экспертов возникают вопросы технического, юридического и финансового характера, а также по предмету концессионного соглашения, порядку возмещения затрат концессионера и возможным рискам.

Начальник управления благоустройства и охраны окружающей среды администрации Ижевска Марат Мансуров отметил, что сейчас власти города обсуждают вопрос, что будет с будет с МКП «Горсвет». Сейчас там работает 75 человек. «Четкого решения пока нет. Я думаю, либо предприятие перейдет в какой-то другой статус, либо каким-то образом будет реорганизовано, либо еще какие-то варианты»,— пояснил господин Мансуров.

Председатель постоянной комиссии гордумы Ижевска по бюджету и финансам Константин Котов подчеркнул, что функция, которую город сегодня исполняет через предприятие «Горсвет» по уличному освещению, может быть исполнена специалистами «Россетей» намного лучше. «Они занимаются тем, что обслуживают сети, свои столбы и т. д., то есть для них это будет лишь добавление к их административным издержкам»,— считает господин Котов.

Также он отметил, что концессия по уличному освещению может плачевно сказаться на МКП «Горсвет». «Ему нужно будет искать другой вид деятельности, поскольку, скорее всего, все светоточки будут переданы на реконструкцию, эксплуатацию “Россетям”. То есть либо это ликвидация, либо присоединение, либо другой профиль»,— пояснил председатель комиссии.

Руководитель GR-практики юридической компании BMS Law Firm Дмитрий Лесняк считает, что концессия позволит уменьшить в дальнейшем нагрузку на бюджет города, что является выгодным как для власти, так и для горожан, которые получают «желаемый результат — освещенные дворы и улицы».

«Причем для города это также означает экономию на электроэнергии, которая является одной из наиболее затратных статей бюджета. Чем больше будет установлено энергосберегающих элементов, тем больше средств будет сэкономлено»,— сказал господин Лесняк.

Промышленный эксперт Леонид Хазанов отмечает, что после завершения концессии система уличного освещения должна будет вернуться во владение городу, тогда как МРСК Центра теоретически может предъявить право собственности на построенные объекты. «Поэтому необходимо провести тщательный экономический и правовой анализ предложения МРСК Центра для избежания судебных разбирательств после заключения концессионного соглашения»,— считает эксперт.

Он подчеркнул, что сегодня из крупных городов России уличное освещение сдано в концессию только в Волгограде, но говорить о каких-либо ощутимых результатах, по мнению господина Хазанова, пока преждевременно.

Оксана Мымрина