Концессия пока не светит

Власти Ижевска отклонили предложение инвестора — ООО «Спецэнергомонтаж» по обновлению уличного освещения. Такое решение они объяснили тем, что система освещения не включена в перечень объектов концессионного соглашения. Однако к этому вопросу городские власти обещают вернуться, они отмечают, что использование механизма концессии — все же один из вариантов модернизации. Представители компании «Спецэнергомонтаж» работу по концессии прекращать не собираются и подготовят встречные предложения и запросы для городских властей. В компании «Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго» отметили, что их решение по участию в модернизации системы освещения столицы Удмуртии зависит от ряда финансово-экономических параметров предполагаемого соглашения.

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев подписал постановление о невозможности заключения концессионного соглашения по обновлению сети уличного освещения в столице Удмуртии, концессионная инициатива ООО «Спецэнергомонтаж» была отклонена. «Объект концессионного соглашения является несвободным от прав третьих лиц»,— говорится в документе.

Как пояснили в муниципалитете, использование механизма концессии в отношении объектов уличного освещения все же рассматривается как один из вариантов модернизации системы городского освещения. Однако на данный момент объект концессионного соглашения (система освещения – “Ъ-Удмуртия”) не сформирован, в перечне объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, отсутствует.

Отметим, что в прошлом году господин Бекмеметьев поручил городским службам разработать и запустить программу по модернизации системы освещения Ижевска и установить более 8 тыс. новых светильников за полтора года. 5,2 тыс. их них хотели установить уже в 2019 году. Кроме того, прошлым летом о возможной передачи сети освещения Ижевска в концессию заявлял первый вице-премьер Удмуртии Александр Свинин. Он сообщал, что объем инвестиций составит 756 млн руб.

Руководитель компании «Спецэнергомонтаж» Андрей Соловьев пояснил, что официального ответа от городских властей организация еще не получила. «Мы сейчас ждем официального ответа от администрации, мы его внимательно изучим и будем готовить какие-то встречные предложения, запросы, то есть работу по концессии мы не будем прекращать»,— подчеркнул господин Соловьев.

По его словам, концессионное соглашение планировалось заключить на 15 лет. За это время компания должна перевести все 33 тыс. уличных светильников на энергосберегающие лампы, сохранить уровень освещенности в городе, дополнительно построить 8,5 тыс. светоточек в тех районах города, где нет средств на строительство новых точек. Также организация планирует заменить все аварийные опоры уличного освещения и перевести на новый кабель около 260 км. Благодаря этим действиям ожидаемая экономия по электроэнергии составит 65-70%, отмечает Андрей Соловьев. «Сумма по концессии формируется следующим образом: берутся субсидии, которые сейчас от города поступают в муниципальное учреждение «Горсвет» на благо электроэнергии и на обслуживание, они остаются в том же объеме. Единственное индексируется тариф. Поэтому сумма плавающая и зависит от того, сколько стоит 1 киловатт в час. Примерно сумма составит около 2 млрд руб.»,— отметил руководитель компании.

По данным «Спарк-Интерфакс», ООО «Спецэнергомонтаж» было зарегистрировано в мае 2019 года. Компания занимается предоставлением инженерно-технических консультаций по энергосбережению и повышением энергетической эффективности.

В компании «Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго» отметили, что обслуживание систем уличного освещения входит в круг их интересов. «В некоторых российских городах такие проекты реализуются на разных условиях (аренда, концессия, приобретение в собственность). Решение по участию в модернизации системы уличного освещения Ижевска зависит от целого ряда финансово-экономических параметров предполагаемого концессионного соглашения. То есть заинтересованность свою мы подтвердить можем, а участие в конкретном проекте на конкретных условиях – нет»,— отметил начальник отдела по связям с общественностью «Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго» Михаил Кротиков.

В конце декабря 2018 года «МРСК Центра и Приволжья» (дочерняя структура «Россетей») заключило соглашение о приобретении за 2,16 млрд руб. 80% имущества «Ижевских электрических сетей», 100% акций которого принадлежало муниципалитету Ижевска. Общая стоимость составит не менее 2,9 млрд руб. с учетом НДС.

Промышленный эксперт Леонид Хазанов считает, что с одной стороны концессия на уличное освещение — это перспективно, потому что таким образом администрация города все хлопоты сможет возложить на плечи концессионера. С другой стороны, по его мнению, далеко не всякая организация способна на должном уровне обеспечивать освещение, поскольку этим должно заниматься специализированное предприятие. «Кроме того, если повышается стоимость материалов, используемых при уличном освещении, алюминиевых кабелей, проводов, чья цена зависит от динамики цен на алюминий и медь на LME (крупнейшая мировая биржа по торговле цветными металлами – “Ъ -Удмуртия”), то может получиться такая ситуация, что тех средств, которые город платит концессионеру будет не хватать. Тогда встанет вопрос об изменении стоимости. Как он будет решаться — непонятно. Перекладывать эту стоимость на горожан, включая ее в тарифы, администрация города вряд ли будет. К примеру, когда я включаю свет в доме, я должен платить за лампочку, которая там горит, а когда свет на улице горит, я платить должен или нет? Вот в чем сложность. Существует механизм покрытия издержек концессионера, если этот механизм не проработан, возникнут проблемы»,— считает эксперт.

Оксана Мымрина