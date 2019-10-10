МВД предлагает штрафовать родителей курящих детей на 2 тыс. руб.

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений предложила штраф для родителей, чьих несовершеннолетних детей застали за курением, от 1,5 тыс. руб. до 2 тыс. руб., по аналогии с административным наказанием, предусмотренным за нахождение несовершеннолетних в состоянии опьянения.

«Установлен запрет на потребление табака несовершеннолетними. Вместе с тем ответственность за нарушение данного запрета законодательством не установлена, что снижает эффективность профилактики курения табака в подростковой среде»,— сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, предложение штрафовать родителей курящих детей высказал глава МВД Владимир Колокольцев на заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений. Он поручил направить в Минюст обращение о внесении этой нормы в проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). В Минздраве России считают, что предложение ввести административную ответственность для родителей курящих детей требует экспертной оценки.

Ранее на рассмотрение Госдумы уже неоднократно вносились аналогичные законопроекты. Инициативы не получали поддержки правительства и отзывались авторами проектов.

Сейчас в КоАП предусмотрен административный штраф в размере от 1 тыс. до 3 тыс. руб. за вовлечение несовершеннолетнего в процесс курения. Штраф распространяется в том числе на родителей или законных представителей ребенка.