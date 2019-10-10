Минздрав: проект введения штрафов для родителей курящих детей требует экспертной оценки

Предложение ввести административную ответственность для родителей курящих детей требует экспертной оценки, считают в Минздраве России. Ранее с такой инициативой выступило Министерство внутренних дел (МВД).

«Введение ответственности для родителей и иных законных представителей требует всесторонней экспертной и аналитической оценки, в том числе на основе опыта других стран, подтверждающей эффективность введения такой меры»,— сказали «РИА Новости» в Минздраве.

Сейчас в КоАП предусмотрен административный штраф в размере от 1 тыс. до 3 тыс. руб. за вовлечение несовершеннолетнего в процесс курения. Штраф распространяется в том числе на родителей или законных представителей ребенка.

Напомним, предложение штрафовать родителей курящих детей озвучил глава МВД Владимир Колокольцев на заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений. Он поручил направить в Минюст обращение о внесении этой нормы в проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

Ранее на рассмотрение Госдумы уже неоднократно вносились аналогичные законопроекты. Инициативы не получали поддержки правительства и отзывались авторами проектов.