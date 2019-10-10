Участок трассы Ижевск-Воткинск перекроют в связи со следственными действиями

Участок трассы Ижевск-Воткинск перед поворотом на д. Кукуи перекроют в обе стороны с 18:00 до 19:00 10 октября. Об этом сообщает СУ СКР по Удмуртии.

«На участке будут проводиться следственные действия по уголовному делу о ДТП, которое произошло 5 октября»,— отметили в СКР.

Напомним, что на 42 километре автодороги «Ижевск-Воткинск» 5 октября около 18:35 произошло ДТП, в результате которого погибли два человека, шестеро пострадали. При совершении обгона водитель автомобиля Kia Cerato не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Lada Vesta. Погибли водитель Lada Vesta, мужчина 1969 года рождения, и пассажир Kia Cerato, мальчик восьми лет.