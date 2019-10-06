Два человека погибли и шестеро пострадали при ДТП в Удмуртии

На 42 километре автодороги «Ижевск-Воткинск» 5 октября около 18:35 произошло ДТП, в результате которого погибли два человека, шестеро пострадали. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

При совершении обгона водитель автомобиля Kia Cerato не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Lada Vesta. Погибли водитель Lada Vesta, мужчина 1969 года рождения, и пассажир Kia Cerato, мальчик восьми лет.

«Также в медицинское учреждение были доставлены шесть человек, среди которых трое несовершеннолетних. Сейчас пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь»,— говорится в сообщении.