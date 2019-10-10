Намыв на Васильевском острове интересует московских девелоперов

В августе Российский аукционный дом (РАД) за 4,5 млрд рублей выставил на торги права требования по кредитам Сбербанка к АО «Терра Нова». Компании принадлежит намыв на Васильевском острове. Аукцион состоится 1 ноября.

Как сообщает «Деловой Петербург», к лоту проявляют интерес как московские девелоперы, так и петербургские . Среди них группы компаний «ПИК»и «ФСК», петербургские ГК «Эталон» и «Группа ЛСР». И если в ГК «ПИК» подтвердили интерес к намыву, то в петербургских компаниях этот вопрос не прокомментировали.

Напомним, что покупатель получит земельные участки общей площадью более 230 га, треть из которых еще не намыто, треть — готова полностью. Кроме того, новому владельцу перейдут права требований по кредитам Сбербанка к компании в размере более 4,5 млрд руб.