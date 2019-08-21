Намыв выставили на торги

Российский аукционный дом (РАД) за 4,5 млрд рублей выставил на торги права требования по кредитам Сбербанка к АО «Терра Нова», а также 100% акций компании Diserion, которая является единственным акционером «Терра Нова». Покупатель лота сможет распоряжаться земельными участками на намывных территориях Васильевского острова общей площадью более 230 га, треть из которых еще не намыто, треть — готова на 100%, готовность остальной части земельного банка варьируется от 10 до 45%. Несмотря на преимущества локации, эксперты характеризуют данный актив как неоднозначный, подчеркивая, что заинтересовать он может только крупных жилищных девелоперов.

Российский аукционный дом (РАД) объявил о запросе предложений на заключение договора уступки принадлежащих ПАО «Сбербанк» прав требования к АО «Терра Нова» и 100% акций ее материнской компании Diserion Ltd, принадлежащих Collateral Managemant Limited, по цене более 4,5 млрд рублей. Ряд СМИ связывают АО «Терра Нова» со структурами бывшего депутата Госдумы Виталия Южилина, в настоящее время компанию контролирует ПАО «Сбербанк». После приобретения данного актива покупатель получит право распоряжаться земельными участками на намывных территориях Васильевского острова общей площадью более 230 га. Торги состоятся на электронной площадке РАД 1 ноября.

Обеспечением по кредитам выступает 51 земельный участок под жилую и коммерческую застройку, при этом только шесть участков площадью 20,3 га находятся непосредственно в собственности компании, остальные по договору с комитетом имущественных отношений (КИО) — в аренде у города до 8 июня 2026 года. Общий срок реализации всего проекта, в свою очередь, рассчитан до 2055 года.

Согласно документации РАД, только около трети земельных участков имеют 100% готовность, еще треть территории не намыта, готовность остальных варьируется от 10 до 45%. В конце прошлого года РАД также провел торги по продаже более 5,8 га на намыве Васильевского острова по поручению АО «Терра Нова», тогда за 1,5 млрд рублей земельный участок приобрела компания «Севен Санс Девелопмент СПб Северо-Запад».

«Предложение интересное, но крайне рискованное. Надо сначала понять объем обязательств, которые есть у компании перед другими контрагентами. Например, по подключению инженерных сетей. Это могло бы заинтересовать крупного девелопера, имеющего поддержку "Сбербанка". Или федерального игрока»,— рассуждает говорит Екатерина Запорожченко, коммерческий директор ГК Docklands development.

«Если брать отдельно землю, то это перспективный район. За последние несколько лет средняя цена продажи здесь выросла на 15–20%. Но вкладывать в намыв — это вкладывать в долгую перспективу на 10–20 лет. Сейчас большая часть девелоперов не рискнет этого делать»,— полагает Роман Мирошников, исполнительный директор СК «Ойкумена»

По словам Светланы Московченко, руководителя отдела исследований Knight Frank St Petersburg, в настоящее время на намыве представлены четыре застройщика: «Лидер Групп», «Группа ЛСР», Seven Suns и Glorax Development. «Объем рынка, а именно жилье, которое строится и находится в продаже, составляет около 290 тыс. кв. м, что составляет почти 5,8 тыс. квартир. Средняя цена "квадрата" в данной локации составляет 105 тыс. рублей, диапазон достаточно широкий: от 88 до 140 тыс. рублей»,— говорит эксперт.

Елизавета Конвэй, директор департамента жилой недвижимости компании Colliers International (Санкт-Петербург), полагает, что освоение земельного участка подобного размера может стать для девелопера уникальной возможностью создать кластер премиального жилья в центральной локации Петербурга. «Такой проект даст второй шанс для преломления вектора развития премиальной недвижимости в центре города после Петровского острова, где застройка шла стихийно, подстраиваясь под постоянную меняющуюся динамику рынка. Данная локация нисколько не проигрывает ни по фактору удаленности от центра, ни по видовым характеристикам, она не обременена промышленной застройкой, что развязывает девелоперу руки в формировании свободного архитектурного пространства»,— подчеркивает эксперт. По ее словам, протяженность первой линии будет диктовать класс проекта и исключит массовый сегмент застройки.

Мария Кузнецова