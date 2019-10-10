Смольный проверит информацию о вырубке деревьев у СКК

Комитет по благоустройству проверит информацию о работах по вырубке деревьев возле СКК «Петербургский». Выездная проверка на предмет соответствия работ порубочному билету состоится сегодня.

В комитете пояснили, что ООО «СКА Арена» выдано разрешение на работы на газонах возле комплекса для проведения инженерно-геологических изысканий на площади 1,9 тыс. кв. м. При этом разрешения на вырубку зеленых насаждений компании не выдавалось.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что власти Петербурга объявили конкурс на право заключения концессионного соглашения по проекту реконструкции и эксплуатации СКК «Петербургский». Технические подробности при этом не приводятся.