В Смольном разрешили вырубать деревья возле СКК «Петербургский»

Комитет по благоустройству Петербурга выдал ордер на вырубку деревьев (так называемый порубочный билет) в сквере, расположенном возле СКК «Петербургский». Одновременно с этим Государственная административно-техническая инспекция разрешила установить забор вокруг места предполагаемых работ. Об этом в соцсетях сообщили противники сноса СКК.

Речь идет об участке, ограниченном проспектом Юрия Гагарина, Кузнецовской улицей, проспектом Космонавтов и Бассейной.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что власти Петербурга объявили конкурс на право заключения концессионного соглашения по проекту реконструкции и эксплуатации СКК «Петербургский». Технические подробности при этом не приводятся.