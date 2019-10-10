В Кирове на сотрудников ГИБДД завели дело о безнаказанном вождении пьяного судьи

Кировское следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий и служебном подлоге в отношении сотрудников ГИБДД. Инспекторы составили протокол о вождении в нетрезвом виде не на водителя, а на его супругу.

Напомним, инцидент случился в ночь на 7 октября. По информации активистов организации «Народный патруль», на улице Спасской инспекторы ДПС остановили автомобиль, за рулем которого сидел мужчина, похожий на судью Ленинского районного суда Марата Чепурных. После публикации этой информации в СМИ следственное управление начало доследственную проверку. Были опрошены очевидцы и сотрудники ГИБДД, изъяты камеры видеонаблюдения.

«Было установлено, что несколькими лицами из числа сотрудников ГИБДД к ответственности было привлечено лицо, фактически не совершавшее административное правонарушение»,– сообщает ведомство.

Анастасия Еремина