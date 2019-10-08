Кировские следователи проверят информацию о нетрезвом вождении судьи

Кировское следственное управление СК РФ организовало доследственную проверку по сообщениям СМИ о том, что сотрудники ГИБДД не составили протокол на мужчину, похожего на городского судью, за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По информации активистов организации «Народный патруль», в Кирове на улице Спасской инспекторы ДПС в ночь на 7 октября остановили автомобиль, за рулем которого находился мужчина, похожий на судью Ленинского районного суда Марата Чепурных, в состоянии алкогольного опьянения. Однако сотрудники ДПС, как утверждают активисты, составили протокол не на водителя, а на его супругу – она сидела на пассажирском кресле и якобы пересела на водительское место после того, как автомобиль был остановлен. «По результатам проверки будет принято процессуальное решение»,– говорится в сообщении ведомства.

Анастасия Еремина