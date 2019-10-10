Зеленский намерен обсудить вопрос Крыма на встрече в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский планирует возобновить обсуждение вопроса Крыма на встрече в «нормандском формате». На пресс-марафоне он сказал журналистам, что сейчас эта тема не обсуждается.

«"Нормандский формат" — это еще возможность возвращения вопроса Крыма. Просто возвращение его хотя бы к обсуждению. Потому что сейчас не существует никакого трека, где обсуждается этот вопрос. Кроме наших западных партнеров — европейцев и США, которым мы очень благодарны. Вопрос Крыма — он там есть в санкционном формате, пока только так»,— сказал господин Зеленский (цитата по «РИА Новости»).

Также президент Украины сообщил, что у него есть варианты даты встречи в «нормандском формате». Они сейчас обсуждаются. Двусторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным пока не запланирована.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума. Из-за этого против России ввели санкции США, страны ЕС и другие государства, считающие Крым частью Украины.

Почему срывается запланированное разведение войск В Донбассе — в материале “Ъ” «Разведения войск снова не произошло».

О чем еще господин Зеленский говорил на пресс-марафоне,— в публикации “Ъ” «Я хочу прекратить войну. Я думаю, что это моя миссия».