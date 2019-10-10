Зеленский: двусторонняя встреча с Путиным пока не планируется

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона сказал, что у него есть варианты даты проведения встречи лидеров стран по урегулированию конфликта в Донбассе в «нормандском формате». Называть конкретные сроки он не стал. Господин Зеленский добавил, что пока двусторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным не планируется.

«По поводу даты, например, вчера говорил с канцлером Германии Ангелой Меркель и поднимали этот вопрос. Они будут обсуждать этот вопрос с французской стороной… Не буду говорить, в какой день, в ближайшие дни… и потом они будут дату предлагать российской стороне»,— сказал господин Зеленский (цитата «РИА Новости»). По его словам, уже есть дата, на которую соглашается украинская сторона.

По словам господина Зеленского, пока не планируется проведение двусторонней встречи с Владимиром Путиным. «Нам надо смотреть друг другу в глаза, понять, кто что хочет и какие реальные шаги, когда и как мы можем закончить войну. Мы очень хотим. Если вы тоже — давайте встречаться. Встречаться мы можем в двух форматах — "нормандском формате" и в ходе прямой встречи с президентом России. Про встречу с президентом Российской Федерации никто не говорит, потому что все против»,— сказал господин Зеленский (цитата ТАСС). Президент Украины не стал уточнять, кто именно выступает против его встречи с господином Путиным.

Напомним, что уже дважды срывалось запланированное разведение войск в поселках Петровском и Золотом. Такой шаг мог бы послужить толчком к активизации переговорного процесса. Господин Зеленский признал, что без разведения сил в Донбассе «не будет» «нормандского формата». «Теперь это зависит и от нашей стороны»,— отметил он.

Подробнее — в материале “Ъ” «Разведения войск снова не произошло».

О чем еще господин Зеленский говорил на пресс-марафоне,— в публикации “Ъ” «Я хочу прекратить войну. Я думаю, что это моя миссия».