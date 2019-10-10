Греф пообещал существенно изменить защиту Сбербанка после утечки данных

Сбербанк пережил утечку данных клиентов с минимальными потерями, заявил глава банка Герман Греф на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis. Ранее “Ъ” сообщал об утечке данных более 60 млн клиентов Сбербанка. Банк подтвердил кражу данных 5 тыс. человек.

«На прошлой неделе мы пережили известный инцидент, слава богу, что мы его пережили с минимальными потерями. И слава богу, что мы в считанные часы сумели раскрыть то, что произошло»,— сказал господин Греф (цитата по ТАСС).

Банк также собрал представителей отрасли, проинформировал их о случившемся и показал «механизм» утечки, добавил господин Греф. «И как только мы завершим полностью расследование инцидента, мы обязательно соберемся и со всеми коллегами поделимся всеми деталями»,— сказал глава Сбербанка.

Напомним, в начале октября на специализированном форуме, заблокированном Роскомнадзором, появилось объявление о продаже «свежей базы крупного банка». Речь шла об утечке данных более 60 млн кредитных карт. Как стало известно “Ъ”, утечка данных кредитных карт Сбербанка произошла в августе нынешнего года и стала самой крупной в российском банковском секторе.

Банк тогда подтвердил утечку персональных данных только 200 своих клиентов, а позднее заявил о краже данных 5 тыс. человек. Глава банка принес им извинения за произошедшее и сообщил о совершенствовании собственной системы безопасности. По данным банка, информацию пытался похитить руководитель сектора в одном из бизнес-подразделений Сбербанка.

Подробнее о масштабной утечке читайте в материале “Ъ” «Клиенты Сбербанка попали на черный рынок».