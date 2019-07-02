Экс-полковник полиции из Ростова сбежала от следствия в Грузию

Бывшая начальница отдела дознания ОП №7 Пролетарского района Ростова Наталья Разумная, подозреваемая в мошенничестве и фальсификации уголовных дел, скрылась от следствия в Грузии, сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах сайт 1Rnd.ru.

В пресс-службе СУ СК РФ по региону уточнили, что госпожу Разумную подозревают по ст. 159 (мошенничество), 303 (фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности), 300 (незаконное освобождение от уголовной ответственности) и 299 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела) УК РФ. «Бывшая сотрудница полиции скрылась от органов следствия и находится в федеральном розыске. В настоящее время ее местонахождение не установлено»,— отметили в следуправлении. Расследование уголовного дела продолжается.

В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области сообщили, что полковник полиции была уволена из органов в ноябре 2018 года по отрицательным мотивам после того, как в отношении нее было возбуждено уголовное дело.

Кристина Федичкина