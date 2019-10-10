Объявлены лауреаты Нобелевской премии по литературе

Нобелевскую премию по литературе за 2018 год получила польская писательница и поэтесса Ольга Токарчук. Награду за 2019 год присудили австрийскому драматургу и писателю Петеру Хандке.
Госпожа Токарчук получила премию «за нарративное воображение, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни». Господина Хандке отметили за «влиятельную работу, в которой с лингвистической изобретательностью он исследовал периферию и специфику человеческого опыта».
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) 10 октября 2019 г.
The Nobel Prize in Literature for 2018 is awarded to the Polish author Olga Tokarczuk. The Nobel Prize in Literature for 2019 is awarded to the Austrian author Peter Handke.#NobelPrize pic.twitter.com/CeKNz1oTSB
Для 57-летней Ольги Токарчук это уже второй крупный международный успех за последние два года. В 2018 году польская писательница получила Международную Букеровскую премию (Man Booker International Prize) за английский перевод своего романа «Бегуны» (2007; русский перевод книги вышел в 2010 году). В 2019 году ее роман «Веди свой плуг по костям мертвецов» также выдвигался на Международную Букеровскую премию и вошел в ее шорт-лист
Австрийский классик Петер Хандке широко известен за пределами литературного мира благодаря, в частности, многолетнему сотрудничеству с кинорежиссером Вимом Вендерсом. Петер Хандке работал над сценариями фильмов Вендерса «Страх вратаря перед одиннадцатиметровым» (1972), «Ложное движение» (1975), «Небо над Берлином» (1987), «Прекрасные дни в Аранхуэсе» (2016). В основу фильма «Страх вратаря перед одиннадцатиметровым» лег одноименный роман господина Хандке, а картины «Прекрасные дни в Аранхуэсе» — его пьеса.
Кроме того, широкую и неоднозначную реакцию мировой общественности вызывали выступления Петера Хандке в поддержку Слободана Милошевича на протяжении 1990-начала 2000-х годов. В 2014 году он получил премию Ибсена — самую крупную в мире театральную награду.
Вручение Нобелевской премии по литературе за 2018 год было перенесено на октябрь 2019 года в связи со скандалами, возникшими вокруг Шведской академии. Фотограф Жан-Клод Арно, муж входившей в академию поэтессы Катарины Фростенсон, был обвинен в сексуальных домогательствах. Кроме того, внутреннее расследование выявило факты утечки имен лауреатов до официального объявления.
Церемония вручения Нобелевских премий пройдет в Стокгольме 10 декабря.
В 2017 году премию получил британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро. В 2016 году лауреатом стал американский певец Боб Дилан.
Премию по химии в 2019 году присудили за разработку литий-ионных батарей, по физике — за открытия в физической космологии и за открытие экзопланеты, а в области медицины — за исследование, как клетки приспосабливаются к наличию или отсутствию кислорода. Завтра, 11 октября, Шведская академия вручит премию мира.
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