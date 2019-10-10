Объявлены лауреаты Нобелевской премии по литературе

Нобелевскую премию по литературе за 2018 год получила польская писательница и поэтесса Ольга Токарчук. Награду за 2019 год присудили австрийскому драматургу и писателю Петеру Хандке.

Госпожа Токарчук получила премию «за нарративное воображение, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни». Господина Хандке отметили за «влиятельную работу, в которой с лингвистической изобретательностью он исследовал периферию и специфику человеческого опыта».

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The Nobel Prize in Literature for 2018 is awarded to the Polish author Olga Tokarczuk. The Nobel Prize in Literature for 2019 is awarded to the Austrian author Peter Handke.#NobelPrize pic.twitter.com/CeKNz1oTSB — The Nobel Prize (@NobelPrize) 10 октября 2019 г.

Для 57-летней Ольги Токарчук это уже второй крупный международный успех за последние два года. В 2018 году польская писательница получила Международную Букеровскую премию (Man Booker International Prize) за английский перевод своего романа «Бегуны» (2007; русский перевод книги вышел в 2010 году). В 2019 году ее роман «Веди свой плуг по костям мертвецов» также выдвигался на Международную Букеровскую премию и вошел в ее шорт-лист

Австрийский классик Петер Хандке широко известен за пределами литературного мира благодаря, в частности, многолетнему сотрудничеству с кинорежиссером Вимом Вендерсом. Петер Хандке работал над сценариями фильмов Вендерса «Страх вратаря перед одиннадцатиметровым» (1972), «Ложное движение» (1975), «Небо над Берлином» (1987), «Прекрасные дни в Аранхуэсе» (2016). В основу фильма «Страх вратаря перед одиннадцатиметровым» лег одноименный роман господина Хандке, а картины «Прекрасные дни в Аранхуэсе» — его пьеса.

Кроме того, широкую и неоднозначную реакцию мировой общественности вызывали выступления Петера Хандке в поддержку Слободана Милошевича на протяжении 1990-начала 2000-х годов. В 2014 году он получил премию Ибсена — самую крупную в мире театральную награду.

Вручение Нобелевской премии по литературе за 2018 год было перенесено на октябрь 2019 года в связи со скандалами, возникшими вокруг Шведской академии. Фотограф Жан-Клод Арно, муж входившей в академию поэтессы Катарины Фростенсон, был обвинен в сексуальных домогательствах. Кроме того, внутреннее расследование выявило факты утечки имен лауреатов до официального объявления.

Церемония вручения Нобелевских премий пройдет в Стокгольме 10 декабря.

В 2017 году премию получил британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро. В 2016 году лауреатом стал американский певец Боб Дилан.

Премию по химии в 2019 году присудили за разработку литий-ионных батарей, по физике — за открытия в физической космологии и за открытие экзопланеты, а в области медицины — за исследование, как клетки приспосабливаются к наличию или отсутствию кислорода. Завтра, 11 октября, Шведская академия вручит премию мира.