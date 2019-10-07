Нобелевскую премию по медицине присудили за исследование клеток

Нобелевскую премию в области медицины и физиологии получили американский онколог Уильям Кэлин, британский ученый Питер Рэтклифф и американский ученый-медик и Грегг Л. Семенза. Они были удостоены награды за исследования того, как клетки приспосабливаются к наличию или отсутствию кислорода.

В Нобелевском комитете заявили, что основополагающая роль кислорода изучалась веками, но не было известно, как клетки адаптируются к изменениям уровня кислорода. «Измерение уровня кислорода важно для большого числа заболеваний. Открытия, сделанные нобелевскими лауреатами этого года, имеют фундаментальное значение для физиологии и проложили путь к новым стратегиям борьбы с анемией, раком и многими другими заболеваниями»,— говорится в пресс-релизе комитета.

8 октября назовут нобелевских лауреатов по физике, 9 октября — по химии. 10 октября будут присуждены премии в области литературы за 2018 и 2019 годы, 11 октября назовут лауреата премии мира.

В 2018 году Нобелевскую премию по медицине вручили американцу Джеймсу Эллисону и японцу Тасуку Хондзё. Они занимались исследованиями в области иммунологии, благодаря которым удалось разработать новые методы борьбы с раком.