Нобелевскую премию по химии присудили за разработку литий-ионных батарей

Нобелевскую премию по химии присудили американцу Джону Гуденафу, британцу Стэнли Уиттингхему и японцу Акира Йошино. Их удостоили награды за разработку литий-ионных аккумуляторов.

Стэнли Уиттингхем исследовал сверхпроводники и обнаружил чрезвычайно энергоемкий материал, который он использовал для создания инновационного катода в литиевой батарее. Джон Гуденаф предсказал, что катод будет иметь еще больший потенциал, если он будет сделан с использованием оксида металла вместо сульфида металла; позже он показал, что оксид кобальта с интеркалированными ионами лития может производить до четырех вольт. На основе катода господина Гуденафа Акира Йошино создал первый коммерческий литий-ионный аккумулятор. Вместо реактивного лития в аноде он использовал нефтяной кокс.

