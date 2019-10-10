Трамп подтвердил вывод военных из зоны турецкой военной операции в Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что все американские военнослужащие покинули зону проведения турецкой военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии. Ранее об этом сообщил Пентагон.

Турецкая военная операция носит название «Источник мира». Она направлена против Рабочей партии Курдистана и «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России).

«У нас нет военнослужащих в этом районе. Мы вели переговоры с Турцией в течение трех лет, они долгие годы хотели сделать это, они воевали друг с другом столетиями. <...> Мы оказались втянуты в эту войну, предполагалось, что это займет 30 дней, но мы были там в течение многих лет»,— сказал господин Трамп журналистам у Белого дома (цитата по ТАСС).

Напомним, 9 октября Турция подвергла бомбардировкам позиции курдских формирований на севере Сирии и объявила о готовности к наземной операции по созданию зоны безопасности на восточном берегу Евфрата. Турецким авиаударам предшествовало решение Вашингтона вывести американские войска с северных территорий Сирии. Дональд Трамп при этом пригрозил уничтожить экономику Турции, если она сделает что-то неподобающее. Курды обвинили американское военное командование в предательстве.

Как сообщило агентство AFP со ссылкой на данные мониторинга, число погибшив результате авиаудара со стороны Турции уже выросло до 11, из них восемь — мирные жители. Официально эта информация не подтверждена.

Подробнее о военной операции в Сирии — в материале “Ъ” «“Источник мира” забил войной».