Лидера Яблока оштрафовали за порчу бюллетеней на выборах в Госдуму
Политика обвинили в мелком хулиганстве за пометку в бюллетене
09.10.2026, 15:45
Выборгский районный суд Санкт-Петербурга 9 октября оштрафовал на 1000 рублей председателя партии «Яблоко» Николая Рыбакова, передает корреспондент «Ъ Северо-Запад» из суда. Политика признали виновным в мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП) из-за надписи на избирательном бюллетене. В единый день голосования господин Рыбаков, находясь на участке, оставил в бюллетене пацифистскую надпись, отсылающую к предвыборной программе партии.
Лидера «Яблока» Рыбакова на заседании не было. Его интересы представляли Виталий Исаков и Лейла Абдуллаева. Господин Исаков перед уходом судьи в совещательную комнату отметил, что протоколы его доверителя признаны избирательной комиссией недействительными.
Протокол на «яблочника» составили 29 сентября. В тот день силовики задержали политика утром на Московском вокзале. В тот же день его доставили в суд. По мнению правоохранительных органов, господин Рыбаков на избирательном участке 20 сентября «испортил» бюллетени, оставив в них надписи красным и зеленым фломастерами. Это расценили как порчу государственного имущества. Лидер «Яблока» уверен, что его бюллетени не испорчены, а недействительны. По действующему законодательству такими считаются бюллетени, из которых нельзя сделать вывод, за кого проголосовал избиратель.