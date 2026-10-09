Лидера Яблока оштрафовали за порчу бюллетеней на выборах в Госдуму

Протокол на «яблочника» составили 29 сентября. В тот день силовики задержали политика утром на Московском вокзале. В тот же день его доставили в суд. По мнению правоохранительных органов, господин Рыбаков на избирательном участке 20 сентября «испортил» бюллетени, оставив в них надписи красным и зеленым фломастерами. Это расценили как порчу государственного имущества. Лидер «Яблока» уверен, что его бюллетени не испорчены, а недействительны. По действующему законодательству такими считаются бюллетени, из которых нельзя сделать вывод, за кого проголосовал избиратель.