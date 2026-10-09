Путин, Пашинян и Алиев провели неанонсированную встречу в Туркменистане
09.10.2026, 15:45
Президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели закрытую встречу после Каспийского саммита в Туркменистане. Об этом узнал специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников.
Встреча до этого не анонсировалась. Продлилась она около 15 минут. О проведении встречи договорился помощник президента России Юрий Ушаков. Во время закрытой части заседания глав СНГ в расширенном составе он отдельно поговорил по этому поводу с Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым. Премьер-министр Армении не участвовал в Каспийском саммите, но дождался его окончания для встречи с Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым.
До поездки Владимира Путина в Туркменистан Юрий Ушаков заявлял, что встреча Владимира Путина и Никола Пашиняна не планируется. Однако помощник российского президента не исключал их контактов во время мероприятия.