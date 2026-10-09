Путин, Пашинян и Алиев провели неанонсированную встречу в Туркменистане

Встреча до этого не анонсировалась. Продлилась она около 15 минут. О проведении встречи договорился помощник президента России Юрий Ушаков. Во время закрытой части заседания глав СНГ в расширенном составе он отдельно поговорил по этому поводу с Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым. Премьер-министр Армении не участвовал в Каспийском саммите, но дождался его окончания для встречи с Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым.