«Только в Кадаши не езди»

Я могу ошибаться в географии, хотя по рождению я как раз совсем местный, даже из роддома на Люсиновской. Но в моем детстве, которое пришлось на конец 1960-х, не было крупного районирования в вопросах провенанса, в смысле происхождения. Ну, как в более поздние времена, «я из Солнцева» там или «я из Купчина». Или, помните, как у Розенбаума, «Лиговка — ты мой родительский дом». У меня был просто двор на Новокузнецкой, напротив храма Святителя Николая в Кузнецах. Во дворе и соседних Татарских переулках была знакомая шпана старше лет на пять.