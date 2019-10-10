Кредиты посчитали растратой

Как стало известно “Ъ”, завершено расследование дела в отношении бывшего президента банка «Глобэкс» Виталия Вавилина, который обвиняется в растрате €12,1 млн. По версии Следственного комитета России (СКР), банкир в 2015 году выдал два заведомо невозвратных кредита компаниям, принадлежавшим на тот момент бывшему совладельцу Промсвязьбанка Алексею Ананьеву и его жене Людмиле Ананьевой. Следствие охарактеризовало преступление как «хищение денежных средств у государства», поскольку банком на момент предполагаемого преступления владел ВЭБ. Виталий Вавилин и его защита настаивают, что ущерб «Глобэксу» причинен не был. Тем временем Басманный суд столицы продлил до 13 ноября срок ареста банкиру.
Поддержать бывшего президента «Глобэкса» в Басманный суд Москвы, где рассматривалось ходатайство ГСУ СКР о продлении срока ареста банкиру, пришли его родственники и друзья из Тольятти, где Виталий Вавилин начинал карьеру финансиста в Росэстбанке, а затем долгое время им руководил. Перед заседанием представитель СКР уведомил адвокатов, что уже приобщил к делу изъятые кредитные досье, а также попросил их подписать документы, связанные с завершением следственных действий.
Во время формальной процедуры установления личности обвиняемого председательствующая Наталья Дударь неожиданно заинтересовалась, в какой стране находится родной город банкира Уральск. «В Советском Союзе это была Казахская ССР, теперь Казахстан»,— ответил банкир. «Но вы гражданин Российской Федерации?» — уточнила судья. «Да»,— ответил Виталий Вавилин.
Затем выступил следователь, из слов которого стало известно, что 25 сентября расследование было завершено, экс-главе «Глобэкса» предъявлено обвинение в окончательной редакции, а его защита уже успела ознакомиться с первым томом дела. Впрочем, фабула нового обвинения практически дословно повторяет предыдущий вариант, уточнил следователь.
Бывший президент банка «Глобэкс», как ранее сообщал “Ъ”, обвиняется в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Таковой следствие считает выдачу в феврале 2015 года двух кредитов компаниям «Техносерв АС» и «Техносерв Менеджмент» на общую сумму €12,1 млн. Их владельцами на тот момент являлись бывший акционер Промсвязьбанка Алексей Ананьев и его супруга Людмила Ананьева, дело в отношении которых выделено в отдельное производство. По материалам дела, господин Вавилин, действуя в сговоре с другими фигурантами, в день выдачи кредитов подписал также соглашение об отступном, «самостоятельно изменив условия кредитования». Согласно новому договору, в случае невыполнения обязательств заемщиков перед банком требования необходимо было предъявлять уже не им, а компании Delta Auto Group Ltd., которая, по данным СКР, не имела для этого финансовых возможностей.
В марте 2017 года срок возврата денег истек, но Виталий Вавилин не обратил взыскание на имущество должников, таким образом совершив растрату. Причем в материалах дела отмечается, что 99,9% акций «Глобэкса» принадлежат госкорпорации ВЭБ, поэтому речь идет о «хищении денежных средств у государства».
«Вина господина Вавилина доказана показаниями свидетелей Ульянова, Лукашенко, Кузнецова»,— продолжал следователь, однако его прервала судья Дударь. «Вина вроде бы судом доказывается, вы не слышали об этом, господин следователь?» — напомнила она.
«Извините, причастность к преступлению»,— поправился представитель СКР, добавивший, что по делу допрошено 30 свидетелей. Кроме того, сообщил следователь, из оперативной справки управления «К» ФСБ, которое участвует в расследовании, следует, что, оказавшись на свободе, Виталий Вавилин может скрыться. Исходя их этого, следователь попросил оставить обвиняемого в СИЗО до 13 ноября.
В своем эмоциональном выступлении Виталий Вавилин отметил, что почти за десять лет руководства банком он выдал кредитов на сумму более $100 млрд, а те два, что легли в основу расследования, «выдавались лидеру российской IT-индустрии, которого активно кредитовали в это время крупнейшие банки». При этом на балансе «Глобэкса» этих кредитов нет, заявил Виталий Вавилин, «наоборот, банк получил деньги (по данным защиты, "Глобэкс" в итоге переуступил право требования долга сторонней структуре, сейчас оно принадлежит компании "Сибэнергомаш".— “Ъ”)». Банкир настаивал, что никакого ущерба «Глобэкс» не потерпел, а значит, отсутствует само событие преступления. Заявление же нового руководства банка о растрате обвиняемый назвал «доносом». Виталий Вавилин напомнил, что заемщики сейчас находятся в стадии банкротства и перед другими банками у них имеются многомиллиардные долги. «Почему у СКР нет претензий к этим кредитам?» — спросил у суда банкир. Виталий Вавилин попросил отпустить его под домашний арест.
Адвокаты также заявили, что следствие «играет избирательностью права», напомнив, что, к примеру, основной фигурант дела банка «Югра» находится под домашним арестом, «хотя там ущерб в десять раз выше». Адвокат Сергей Бровченко отметил также, что у его подзащитного в последнее время резко ухудшилось состояние здоровья, а кроме того, 14 ноября истекает установленный законодательство предельный срок содержания под стражей — 12 месяцев. «Вам явно придется его выпускать,— обратился он напрямую к следователю.— Так почему это не сделать сегодня, какая вам разница?» Следователь лишь улыбнулся, а суд посчитал доводы защиты неубедительными и продлил срок ареста банкиру до 13 ноября.
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