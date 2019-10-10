Кредиты посчитали растратой

Как стало известно “Ъ”, завершено расследование дела в отношении бывшего президента банка «Глобэкс» Виталия Вавилина, который обвиняется в растрате €12,1 млн. По версии Следственного комитета России (СКР), банкир в 2015 году выдал два заведомо невозвратных кредита компаниям, принадлежавшим на тот момент бывшему совладельцу Промсвязьбанка Алексею Ананьеву и его жене Людмиле Ананьевой. Следствие охарактеризовало преступление как «хищение денежных средств у государства», поскольку банком на момент предполагаемого преступления владел ВЭБ. Виталий Вавилин и его защита настаивают, что ущерб «Глобэксу» причинен не был. Тем временем Басманный суд столицы продлил до 13 ноября срок ареста банкиру.

Поддержать бывшего президента «Глобэкса» в Басманный суд Москвы, где рассматривалось ходатайство ГСУ СКР о продлении срока ареста банкиру, пришли его родственники и друзья из Тольятти, где Виталий Вавилин начинал карьеру финансиста в Росэстбанке, а затем долгое время им руководил. Перед заседанием представитель СКР уведомил адвокатов, что уже приобщил к делу изъятые кредитные досье, а также попросил их подписать документы, связанные с завершением следственных действий.

Во время формальной процедуры установления личности обвиняемого председательствующая Наталья Дударь неожиданно заинтересовалась, в какой стране находится родной город банкира Уральск. «В Советском Союзе это была Казахская ССР, теперь Казахстан»,— ответил банкир. «Но вы гражданин Российской Федерации?» — уточнила судья. «Да»,— ответил Виталий Вавилин.

Затем выступил следователь, из слов которого стало известно, что 25 сентября расследование было завершено, экс-главе «Глобэкса» предъявлено обвинение в окончательной редакции, а его защита уже успела ознакомиться с первым томом дела. Впрочем, фабула нового обвинения практически дословно повторяет предыдущий вариант, уточнил следователь.

Бывший президент банка «Глобэкс», как ранее сообщал “Ъ”, обвиняется в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Таковой следствие считает выдачу в феврале 2015 года двух кредитов компаниям «Техносерв АС» и «Техносерв Менеджмент» на общую сумму €12,1 млн. Их владельцами на тот момент являлись бывший акционер Промсвязьбанка Алексей Ананьев и его супруга Людмила Ананьева, дело в отношении которых выделено в отдельное производство. По материалам дела, господин Вавилин, действуя в сговоре с другими фигурантами, в день выдачи кредитов подписал также соглашение об отступном, «самостоятельно изменив условия кредитования». Согласно новому договору, в случае невыполнения обязательств заемщиков перед банком требования необходимо было предъявлять уже не им, а компании Delta Auto Group Ltd., которая, по данным СКР, не имела для этого финансовых возможностей.

В марте 2017 года срок возврата денег истек, но Виталий Вавилин не обратил взыскание на имущество должников, таким образом совершив растрату. Причем в материалах дела отмечается, что 99,9% акций «Глобэкса» принадлежат госкорпорации ВЭБ, поэтому речь идет о «хищении денежных средств у государства».

«Вина господина Вавилина доказана показаниями свидетелей Ульянова, Лукашенко, Кузнецова»,— продолжал следователь, однако его прервала судья Дударь. «Вина вроде бы судом доказывается, вы не слышали об этом, господин следователь?» — напомнила она.

«Извините, причастность к преступлению»,— поправился представитель СКР, добавивший, что по делу допрошено 30 свидетелей. Кроме того, сообщил следователь, из оперативной справки управления «К» ФСБ, которое участвует в расследовании, следует, что, оказавшись на свободе, Виталий Вавилин может скрыться. Исходя их этого, следователь попросил оставить обвиняемого в СИЗО до 13 ноября.

В своем эмоциональном выступлении Виталий Вавилин отметил, что почти за десять лет руководства банком он выдал кредитов на сумму более $100 млрд, а те два, что легли в основу расследования, «выдавались лидеру российской IT-индустрии, которого активно кредитовали в это время крупнейшие банки». При этом на балансе «Глобэкса» этих кредитов нет, заявил Виталий Вавилин, «наоборот, банк получил деньги (по данным защиты, "Глобэкс" в итоге переуступил право требования долга сторонней структуре, сейчас оно принадлежит компании "Сибэнергомаш".— “Ъ”)». Банкир настаивал, что никакого ущерба «Глобэкс» не потерпел, а значит, отсутствует само событие преступления. Заявление же нового руководства банка о растрате обвиняемый назвал «доносом». Виталий Вавилин напомнил, что заемщики сейчас находятся в стадии банкротства и перед другими банками у них имеются многомиллиардные долги. «Почему у СКР нет претензий к этим кредитам?» — спросил у суда банкир. Виталий Вавилин попросил отпустить его под домашний арест.

Адвокаты банкира, поддержав это требование, отмечали, что после завершения следственных действий Виталий Вавилин не может надавить на свидетелей, «чьи показания задокументированы», или «уничтожить улики, которые давно находятся в СКР».

Адвокаты также заявили, что следствие «играет избирательностью права», напомнив, что, к примеру, основной фигурант дела банка «Югра» находится под домашним арестом, «хотя там ущерб в десять раз выше». Адвокат Сергей Бровченко отметил также, что у его подзащитного в последнее время резко ухудшилось состояние здоровья, а кроме того, 14 ноября истекает установленный законодательство предельный срок содержания под стражей — 12 месяцев. «Вам явно придется его выпускать,— обратился он напрямую к следователю.— Так почему это не сделать сегодня, какая вам разница?» Следователь лишь улыбнулся, а суд посчитал доводы защиты неубедительными и продлил срок ареста банкиру до 13 ноября.

Владислав Трифонов