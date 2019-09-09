СКР провел кредитную линию к Алексею Ананьеву

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту особо крупной растраты в отношении бывшего совладельца Промсвязьбанка (ПСБ) Алексея Ананьева. Ему инкриминируются махинации с кредитами, а также хищение кредитных досье и неправомерные сделки с ценными бумагами непосредственно перед введением временной администрации.

По данным источников “Ъ”, уголовное дело в отношении Алексея Ананьева об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) стало результатом расследования обстоятельств выдачи банком «Глобэкс» кредитов компаниям, входящим в ООО «Группа "Техносерв"», принадлежащее банкиру. Факт возбуждения дела “Ъ” подтвердили в пресс-службе Промсвязьбанка. «Заявление в правоохранительные органы было подано банком в 2018 году,— сказали в пресс-службе.— В рамках данного дела расследуются несколько эпизодов противоправной деятельности бывших собственников банка Алексея и Дмитрия Ананьевых, в том числе хищение кредитных досье, совершение 24 сделок купли-продажи ценных бумаг за один день до ввода временной администрации.

Арбитражный суд Москвы уже установил незаконность данных сделок, в связи с чем в том числе были вынесены определения об аресте имущества бывших бенефициаров банка, включая самолеты и коллекцию картин.





Банк признан в уголовном деле потерпевшим и работает в конструктивном взаимодействии с правоохранительными органами».

Как сообщал ранее “Ъ”, по делу о растрате средств банка «Глобэкс» недавно был арестован его бывший президент и председатель правления Виталий Вавилин. По версии ГСУ СКР, в декабре 2015 года господин Вавилин, являвшийся на тот момент председателем правления банка «Глобэкс», пролоббировал выдачу кредитов на общую сумму €12,1 млн компаниям «Техносерв А/С» и «Техносерв менеджмент», входящим в ООО «Группа "Техносерв"» (крупный системный интегратор). Кредит должен был быть погашен в апреле 2017 года. Однако заем бывшими собственниками ООО и Промсвязьбанка, который в 2017 году перешел под контроль государства, возвращен так и не был.

Господин Ананьев находится в розыске. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о его заочном аресте. Такое судебное решение необходимо для направления материалов на банкира в Интерпол для размещения данных подследственного в разыскной базе.

Отметим, что Алексей Ананьев сейчас проверяется и на причастность к коррупционной истории, которая легла в основу уголовного дела в отношении бывшего заместителя председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова. По версии следствия, он получил в качестве взяток несколько миллионов рублей через посредника — топ-менеджеров IT-интегратора «Техносерв». Платили же их, по версии источников “Ъ”, за заключение в 2017–2018 годах контрактов с ПФР по развитию различных проектов. Для фонда «Техносерв», в частности, создавал единую государственную информационную систему социального обеспечения; внедрял в нем систему виртуальных рабочих мест, а также занимался аутсорсинговым обслуживанием оборудования корпоративной сети передачи данных ПФР. Только рабочие места принесли интегратору около полумиллиарда рублей.

Александр Александров