Деконструкция СКК

Смольный разместил конкурсную документацию на реконструкцию СКК «Петербургский». Как и предполагал “Ъ”, заказчик не указывает конкретно, чего он ждет от инвестора: сноса и строительства нового здания или реконструкции существующего объекта. По словам экспертов, формулировки документации, опубликованной городской администрацией, расплывчаты и, по сути, позволяют потенциальному инвестору — ХК СКА — делать со зданием что угодно за 20 млрд рублей. Согласно собственному исследованию “Ъ”, за снос здания голосуют чуть более трети опрошенных петербуржцев, за сохранение СКК — 64,8% респондентов.

Согласно размещенной конкурсной документации СКК «Петербургский», реконструкция подразумевает создание арены с возможностью изменения параметров исходного объекта, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе — надстройку, перестройку, расширение здания, а также демонтаж, замену и (или) восстановление несущих строительных конструкций. В комитете по инвестициям не объяснили, с какой целью дано именно такое определение слова «реконструкция», также не пояснили, какова позиция ведомства по поводу сноса или сохранения здания СКК, отметив только, что объем демонтажных работ будет определен по результатам проектирования.

По мнению заместителя председателя Санкт-Петербургского городского отделения ВООПИиК Александра Кононова, условия конкурсной документации позволяют инвестору делать «в принципе все, что угодно, со спорткомплексом». О том, что Смольный решил переложить ответственность за решение о сносе или сохранении здания на плечи инвестора, “Ъ” сообщал еще весной (см. “Ъ” от 29.04.2019). Господин Кононов также выразил опасение, что будущий проект так называемой реконструкции СКК «Петербургский» может быть не вынесен на обсуждение в Градостроительном совете.

«Если исходить из тех параметров, которые были опубликованы в документации, то угроза сноса существует»,— уверен руководитель архитектурного бюро «Литейная часть-91» Рафаэль Даянов. Он считает, что СКК необходимо максимально сохранить. «Я не поддерживаю идею разрушения объекта знаковой советской архитектуры. Но я также и не отбрасываю вариант, при котором можно реализовать проект реконструкции, внеся в СКК незначительные изменения»,— подчеркнул он. По словам господина Даянова, новый проект реконструкции спортивной арены, вне всяких сомнений, должен быть снова вынесен на рассмотрение Градсовета, однако все будет зависеть от того, примет ли руководство КГА решение о его созыве, или нет. В КГА “Ъ” сообщили, что заявка от инвестора на представление нового облика не поступала. В ведомстве не уточнили, позволяет ли законодательство рассмотреть проект уже после проведения конкурса.

Заявки потенциальных инвесторов на конкурс по реконструкции СКК принимаются с 8 октября по 20 ноября, итоги подведут в 19 мая 2020 года. Завершить реконструкцию объекта планируется к 1 мая 2023 года. Смольный выделит капитальный грант в размере 10 млрд рублей (часть этих средств может быть выделена из федерального бюджета), еще до 10 млрд рублей вложит потенциальный инвестор. Представитель вице-президента ХК СКА Романа Ротенберга подтвердил интерес к проекту, однако не прокомментировал проектные решения реконструкции здания СКК, ссылаясь на необходимость детального изучения конкурсной документации. Господин Ротенберг на вопрос “Ъ” о том, считает ли лично он здание СКК достойным сохранения, не ответил. Он передал через своего представителя, что каждый город должен умело сочетать в себе исторические объекты и современность.

Согласно техзаданию, на территории СКК появятся большая и малая ледовые арены, а также комплекс «некапитальных сооружений», включающий семейно-развлекательную, фестивальную и спортивную зоны. На земельных участках должно быть выполнено озеленение площадью не менее 5 га, отмечается в документах Смольного. Проект направлен на создание в Московском районе открытого спортивно-культурного парка, который круглый год будет доступен для взрослых и детей, сообщили в комитете по инвестициям.

Ролик, иллюстрирующий новый проект реконструкции СКК, транслировался на ПМЭФ-2019. Хотя официально новую концепцию общественности не представляли. На видео вокруг СКК появляется сквер, стадион, фестивальная, молодежная и детская зоны, а также наземный паркинг на 1,5 тыс. мест. Внешний вид основного здания повторяет облик нынешнего СКК — с колоннами по всей окружности комплекса. «Вы видите по презентации на стенде ПМЭФ, что он (СКК.— “Ъ”) будет, мягко говоря, очень похож на нынешний комплекс»,— заявил тогда вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов. «Снос — это экономически более оправданная позиция»,— объяснял он.

Вопрос изменения облика СКК «Петербургский» вызывает большой резонанс у общественности (см. “Ъ” от 18.03.2019). В сентябре “Ъ” опубликовал собственный опрос среди знакомых петербуржцев о судьбе СКК. В исследовании приняли участие 108 человек. Респондентам было предложено выбрать один из двух вариантов: «Я считаю, что здание СКК надо сохранить, реконструируя только внутренности» или «Я считаю, что можно снести здание СКК и построить новый комплекс». Вариант «другое» намеренно не предлагался, чтобы получить наглядную картину мнений, однако в разделе «комментарии» была возможность объяснить свою позицию. По результатам исследования 35,2% выступают за снос СКК, за сохранение здания — 64,8%. Около трети участников прокомментировали свой выбор (подробнее см. “Ъ” от 30.09.2019).

В рамках проведения конкурсных процедур планируются детальная проработка схемы реализации проекта и обсуждение архитектурного облика, уверяют в комитете по инвестициям. «Как и в случае с "Лахта-центром", после реконструкции спортивный комплекс имеет все шансы стать знаковым архитектурным сооружением, символом Петербурга как современного и активного города»,— ответили в ведомстве на вопрос “Ъ”, оценивал ли комитет риски гражданского несогласия в связи с возможным сносом здания. «В отличие от упомянутого небоскреба, проект не меняет географическое расположение СКК, а новый комплекс не приведет к существенным изменениям пространственной перспективы данной территории»,— подчеркивают в комитете.

Яна Войцеховская, Мария Кузнецова