Страховщики не исполнили 15% решений финансового омбудсмена

Страховые компании не выполнили 15% решений финансового омбудсмена, заявила глава АНО «Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного» Ольга Крайнова на нулевом дне форума «Финополис».

«Мы считаем, что если финансовая организация нас не уведомила по закону в установленный срок о том, что она обжалует наше решение, а также не уведомила о том, что эта финансовая организация исполнила решение финансового уполномоченного, то данные решения для нас как бы повисают в воздухе <…> На сегодняшний день — порядка 15% таких решений, сроки обжалования по которым истекли и сроки исполнения решений истекли, по которым нет информации»,— сказала госпожа Крайнова (цитата по ТАСС).

Она уточнила, что решение финансового омбудсмена обязательны к исполнению по закону, если они не обжалованы. Если ситуация с выполнением решений усугубится, госпожа Крайнова обратится в Центробанк.

Напомним, с 1 июня в России начал действовать институт финансового омбудсмена. Он рассматривает споры с автостраховщиками.

Подробнее об этом — в публикации “Ъ” «Для начала отказать».