Uniper держится за водоканал

Крупнейшая сделка в европейской электроэнергетике — по увеличению доли финской Fortum в Uniper с 49,99% до 70,5% — может быть отложена. Руководство Uniper не спешит решать вопрос со стратегическим статусом небольшой части своих российских активов, который мешает Fortum получить контроль над немецкой компанией. По словам CEO Uniper Андреаса Ширенбека, отчуждение активов «не так уж и просто». Но ситуацию может изменить вмешательство российских регуляторов.

Немецкая Uniper продолжит сопротивляться увеличению доли финской Fortum в компании с 49,99% до 70,5%, используя стратегический статус водоочистных сооружений, артезианских скважин и магистрального водоканала на российской Сургутской ГРЭС-2 «Юнипро» (87% у Uniper).

«Мы, естественно, не заинтересованы в продаже "Юнипро", тем более целиком, поскольку она обеспечивает треть нашей EBITDA. Насколько я знаю, выделить водоканал при продаже "Юнипро" не так уж и просто, поскольку он интегрирован в процесс выработки электроэнергии на данном объекте»,— сообщил 9 октября CEO Uniper Андреас Ширенбек. Тем самым он дал понять, что компания не намерена идти навстречу финнам при обсуждении вопроса отчуждения стратегических объектов и увеличении доли Fortum в компании еще на 20,5%, о чем было объявлено 8 октября. Fortum довольно оптимистично рассчитывает закрыть сделку в первом квартале 2020 года.

Пекка Лундмарк, глава Fortum, 28 апреля 2018 года Мы пришли к пониманию, что менеджмент Uniper активно препятствовал трансакции в России

Топ-менеджмент Uniper еще в 2017 году называл планы по приобретению контроля со стороны финнов недружественными. «Это как раз тот случай, когда в навязанном ей браке невеста вынуждена улыбаться у алтаря»,— охарактеризовал ситуацию в интервью “Ъ” 10 октября 2017 года экс-глава Uniper Клаус Шефер. Пока российские активы остаются главным препятствием к увеличению доли финнов в немецком энергоконцерне: Fortum принадлежит правительству Финляндии, а законодательство РФ прямо запрещает иностранным правительствам покупать контрольную долю в стратегических активах. «Пока они ("Юнипро".— “Ъ”) не избавятся от этого водоканала, дальше идти нельзя»,— говорил “Ъ” глава ФАС Игорь Артемьев.

Впрочем, в июле глава Fortum Пекка Лундмарк после встречи с Владимиром Путиным говорил, что компания оптимистично смотрит на решение «проблемы водоканала», поскольку президент поручил проработать вопрос об изменении законодательства. Господин Лундмарк 8 октября сообщил, что не сомневается в получении одобрения ФАС на сделку по наращиванию доли Fortum в Uniper.

Вслед за этим глава Минэкономики Максим Орешкин сообщил журналистам, что обсуждает сделку Fortum—Uniper c обеими сторонами, не пояснив, впрочем, что конкретно имеется ввиду.

В ФАС “Ъ” сообщили, что также участвуют в этой работе.

Вероятно, вопрос будет решаться на политическом уровне, говорят собеседники “Ъ”. Они напоминают, что Uniper участвует в финансировании стратегически важного для РФ проекта Nord Stream 2 «Газпрома», к которому финские власти были, впрочем, настроены нейтрально. Партнер юридической компании «Дювернуа Лигал» Александр Арбузов отмечает, что выделение стратегических активов может быть проблематично с учетом сроков сделки или же недостижимо вовсе «из-за разрушения сложившихся бизнес-процессов в компании или недопустимых материальных потерь». Он сомневается в том, что руководство РФ согласится «создать брешь» в законодательстве конкретно ради Fortum. Скорее, по его мнению, речь может идти об изменении подхода с «запретительного» на «условно-разрешительный» в отдельных случаях. «Я не исключаю возможность такого изменения закона и выдачи на этом основании разрешения Fortum в обмен на получение российским государством аналогичного доступа к стратегическим предприятиям в самой Финляндии»,— поясняет господин Виноградов. Так, в стране уже несколько лет буксует проект по строительству АЭС с участием «Росатома» и Fortum, при этом власти Финляндии настояли, чтобы не менее 60% в проекте оставалось за финскими инвесторами.

Пока же Uniper сохраняет довольно консервативный подход к своим активам в России и не намерена продавать ГРЭС, которые Андреас Ширенбек назвал «центральной составляющей» всего бизнеса компании с высокой дивидендной доходностью (установленная мощность генерации Uniper — 24 ГВт, из них 11 ГВт — в России). Также компания пока не планирует инвестировать в развитие зеленой энергетики в РФ, но допускает возможность постепенного перевода своей угольной генерации на газ в долгосрочной перспективе.

Татьяна Дятел, Дюссельдорф