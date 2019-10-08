Fortum продолжает поглощение Uniper

Финский Fortum договорился с миноритарными акционерами Uniper о продаже еще 20,5% акций немецкой энергокомпании за €2,3 млрд. Таким образом, финны с успехом продолжают недружественное поглощение Uniper, взяв под контроль уже более 70% в немецкой энергокомпании. Вместе с тем в России Fortum пока не удалось преодолеть антимонопольный барьер и получить активы российской «Юнипро» (подконтрольна Uniper) в операционный контроль из-за стратегического статуса некоторых объектов генкомпании.

Финский Fortum докупает у инвестиционных фондов Elliott и Knight Vinke акции немецкой Uniper в размере около 20,5% стоимостью около €2,3 млрд — €29,93 за акцию. Таким образом, доля Fortum в Uniper после завершения сделки может превысить 70,5%, сообщил финский концерн 8 октября.

В компании уточнили, что с учетом ранее приобретенного пакета общие затраты на покупку доли в Uniper составят €6,2 млрд.

Fortum рассчитывает закрыть сделку до конца первого квартала 2020 года. Для этого также потребуется согласие регуляторов РФ и США, сказано в пресс-релизе. Во вторник на 13:30 по мск акции Uniper упали почти на 8%, до €27,52, бумаги Fortum снизились на 0,1%, до €20,95.

Fortum сообщил, что ведет переговоры с российским правительством об одобрении сделки и уже подал предварительную заявку в ФАС России (там подтвердили получение, не раскрывая подробностей). Дополнительного одобрения сделки со стороны Еврокомиссии не потребуется, оно уже выдано в 2018 году.

Fortum и Uniper — одни из немногих иностранных инвесторов, пришедших в Россию в период реформы РАО «ЕЭС России». В России Fortum принадлежит 94,88% в ПАО «Фортум» (бывшая ТГК-10, 4,5 ГВт) и 29,5% акций ТГК-1 (ТЭС и ГЭС на Северо-Западе), компания также является крупнейшим инвестором в развитие ВИЭ в РФ. Uniper принадлежат 83,7% ПАО «Юнипро» (бывшая ОГК-4), владеющего 11,2 ГВт ГРЭС. При получении контроля со стороны финской энергокомпании в России может появиться еще один крупнейший игрок с долей в 7% на энергорынке, посчитал Владимир Скляр из «ВТБ Капитал». Компания может стать шестой по размеру по объему активов (около 16 ГВт).

Uniper возникла в 2016 году в результате разделения активов немецкого E.On — в нее были выделены активы традиционной энергетики, в том числе ТЭС и АЭС, а на самом E.On осталась генерация на возобновляемых источниках энергии и электросети. Uniper также является одним из кредиторов проекта строительства газопровода «Газпрома» Nord Stream 2. В 2017 году Fortum договорился с E.On о покупке почти 50% в Uniper с офертой на доли другим акционерам. Сделка стала недружественным поглощением: менеджмент Uniper не был согласен с приходом финского инвестора, называя предложение невыгодным для акционеров. Fortum предпринимал несколько попыток войти в капитал Uniper, как сообщал в интервью “Ъ” глава Fortum Пекка Лундмарк (см. “Ъ” от 20 октября 2017 года). Сначала компания хотела приобрести пакет в Uniper за €19 за бумагу, выкупив 75% акций, но позже решила приобрести долю E.On в объеме 47% за €22 акцию, «не определив никакие уровни процентов владения акциями, чтобы завершить предложение».

В России компания столкнулась со сложностями при проведении сделки — ФАС до сих пор не дала разрешения на увеличение доли в Uniper до 50%, и у компании пока нет операционного контроля над активами немецкой компании в РФ. Как сообщал в интервью “Ъ” 25 сентября 2018 года глава ФАС Игорь Артемьев, этому препятствует то, что среди активов Uniper в России есть водоканал, обладающий стратегическим статусом. Из-за того, что Fortum принадлежит правительству Финляндии, компании нельзя покупать в стратегических активах в РФ больше 50%. «Пока они не избавятся от этого водоканала, дальше идти нельзя»,— сказал глава ФАС и добавил, что «при определенном предписании они могли бы рассчитывать на 50% плюс 1 акцию».

Речь идет о самом рентабельном активе «Юнипро» в России — Сургутской ГРЭС-2, которая получила статус естественной монополии, так как владеет, в частности, станцией водоочистных сооружений и артезианскими скважинами. Ситуация разрешится, только если «Юнипро» примет решение продать эти активы. В начале июля Пекка Лундмарк после встречи с президентом России Владимиром Путиным говорил, что компания оптимистично смотрит на решение «проблемы водоканала». Господин Лундмарк заявил 8 октября в ходе телефонной конференции, что не сомневается в получении одобрения ФАС на сделку по наращиванию доли Fortum в Uniper.

Татьяна Дятел