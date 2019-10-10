Экологию никак не подкрепят гласностью

В Госдуме раскритиковали законопроект Минприроды, регламентирующий свободный доступ граждан к информации о состоянии окружающей среды. Депутаты заявили о необходимости доработки документа. При этом выяснилось, что сейчас проблемы с доступом к таким данным испытывает не только население, но и экологи, депутаты и даже профильные ведомства. В свою очередь в Росприроднадзоре заявляют о наличии у ведомства экологической информации в закрытом доступе, которая может «предана гласности» в случае «высокого политического решения». Впрочем, важность сведений о состоянии окружающей среды никто не отрицает — согласно результатам исследования ВШЭ, 60% россиян заявляют о проблеме с доступом к таким данным, а 47% даже рассматривают возможность смены места жительства из-за проблем с экологией.

94% россиян называют острой проблему загрязнения окружающей среды, при этом 60% граждан заявляют о проблеме с доступом к экологической информации. Такие данные привела в среду на круглом столе в Госдуме начальник отдела перспективных исследований ВШЭ Ляйля Синятуллина. Согласно результатам опроса (приняли участие 10,4 тыс. человек), более 47% граждан рассматривают возможность смены места жительства из-за проблем с экологией.

«Интерес к экологической информации огромен — сегодня это основная официальная информация, за которой чаще всего обращаются граждане,— согласился с ней глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.— В отсутствие достоверной информации граждане вынуждены питаться данными из соцсетей. Это рождает панические настроения».

Напомним, в 2017 году сайт Мосэкомониторинга (ресурс предоставляет данные о превышении ПДК) был закрыт на полгода «в связи с модернизацией». В «Гринписе России» отмечали, что закрытие сайта совпало с многочисленными жалобами жителей разных районов Москвы на сильный запах сероводорода. По мнению экологов, приостановка деятельности ресурса была связана с желанием скрыть данные о состоянии воздуха в столице. Возобновить работу сайта требовали более 16 тыс. человек, и в марте они добились этого.

Законопроект, который был внесен в Госдуму в июне 2019 года, устанавливает, что «информация о состоянии окружающей среды является общедоступной», к ней «не может быть ограничен доступ граждан». Однако профильный комитет подверг его жесткой критике. Так, по словам господина Бурматова, документ «фиксирует существующий порядок, а ничего нового не привносит». Он отметил, что нормативный акт должен содержать «четкий» перечень информации, которая может быть предоставлена гражданам, а также порядок этой услуги.

Глава комитета обратил внимание, что сейчас экологическую информацию Минприроды размещает на сайте в виде госдоклада «с опозданием на два года» и по запросам:

«Такой порядок не годится, надо, чтобы был предусмотрен ресурс, где ее можно своевременно получить». Заместитель руководителя столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Евгения Семутникова согласилась, что из-за «субъективизма понимания» до сих пор непонятно, какую именно информацию должны получать жители, а органы власти предоставлять. Также, по ее словам, некоторую информацию, которую запрашивают жители, в ряде регионов просто не собирают. В связи с этим госпожа Семутникова предложила зафиксировать «минимальный стандарт» предоставления экологической информации, а также обязанность разъяснять ее влияние на здоровье населения.

«Это огромный массив данных, в которых специалисты не могут разобраться, а мы говорим о доступности гражданам,— согласился с ней председатель комитета по природопользованию администрации Санкт-Петербурга Денис Беляев.— Это будет порождать панику и свою трактовку терминов». «Если мы делаем данные прозрачными, но информации не верят, то цели мы не достигнем»,— заметил член комитета Госдумы по экологии Александр Клыканов. Ссылаясь на данные соцопросов, он заявил, что 20% граждан сейчас не доверяют информации о состоянии окружающей среды, а 40% считают, что она предоставлена с искажением.

Директор программы «Регулирование охраны окружающей среды» WWF России Екатерина Хмелева заявила, что экологи также сталкиваются с проблемой доступа к такой информации, в частности, из-за ее несвоевременности и разрозненности. Эколог также подчеркнула, что законопроект регламентирует предоставление лишь той информации, которая есть в распоряжении госорганов. По ее словам, необходимо внести в документ обязанность предприятий по предоставлению гражданам информации, а также ответственность за уклонение от этого.

В свою очередь, замначальника управления санитарного надзора Роспотребнадзора Андрей Гуськов заявил, что надзорным органам также затруднительно получить экологическую информацию: «Есть определенный регламент, когда мы можем выйти по внеплановым надзорным мероприятиям, например, когда поступает жалоба, мы должны согласовать проверку с прокуратурой, а она очень часто отказывает». По его словам, второй серьезной проблемой в этой сфере является «экологический терроризм».

«Некоторые экологические общественные организации размещают у себя на сайте однотипное заявление и просят все население страны обратиться в службу,— сетует господин Гуськов.— Несколько тысяч обращений в течение двух дней — это парализация работа той части службы, которая этим занимается».

Начальник управления государственного надзора в области использования и охраны водных объектов, атмосферного воздуха и земельного надзора Росприроднадзора Михаил Оводков заметил, что у ведомства есть электронная система, в которой содержатся все «процедурные документы, акты проверок и предписания предприятиям (относительно нарушений природоохранного законодательства.— “Ъ”)», однако она не предназначена для публичного доступа. «Если будет такое высокое политическое решение, по-другому это не назовешь, предавать гласности эти документы, то служба к этому готова»,— заключил он, намекнув, что это может стимулировать «мощнейший импульс к злоупотреблению правом».

Несмотря на массу предложений, Владимир Бурматов заявил, что законопроект может быть принят в первом чтении: «Однако ко второму он будет допущен, если будет переработан с учетом замечаний экспертов, органов госвласти, РСПП, экологов, бизнеса и надзорных органов».

Анна Васильева