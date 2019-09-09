Статистика очистила воздух

В 7 из 12 самых неблагополучных с точки зрения качества воздуха городов за минувший год снизились выбросы в атмосферу загрязняющих веществ. Это следует из проекта ежегодного экологического доклада Минприроды за предыдущий год. Самый впечатляющий результат показала Чита — там за год удалось сократить количество загрязняющих атмосферу выбросов на 20,7% (на 8,1 тыс. тонн). Таким образом, город выполнил указ президента еще до начала реализации мероприятий по сокращению выбросов. Впрочем, чиновники признают, что «вероятнее всего произошла ошибка». При этом данные доклада отличаются от региональных отчетов и по другим городам.

Проект ежегодного госдоклада «О состоянии и об охране окружающей среды» за 2018 год представлен Минприроды для общественного обсуждения. В нем в отдельный список выделены 12 городов, включенных в майские указы президента. Тогда Владимир Путин поручил не менее чем на 20% снизить общий объем выбросов загрязнений в атмосферу в крупных промышленных центрах. В список самых неблагополучных с этой точки зрения городов тогда попали Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Эта цель закреплена в нацпроекте «Экология», также в июле был принят закон, вводящий в России механизм квотирования загрязняющих атмосферу выбросов,— эксперимент будет проводиться в упомянутых 12 городах.

“Ъ” подробно рассказывал о новом механизме 15 апреля: документ устанавливает понятие системы сводных расчетов загрязнения воздуха в населенных пунктах. На основании этих данных Роспотребнадзор определит перечень приоритетных загрязняющих веществ, создающих риск для здоровья человека. После этого и будут введены квоты.

Согласно проекту госдоклада, в 7 городах из 12 произошло снижение выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников по сравнению с 2017 годом.

Так, в Череповце выбросы сократились на 1,8% (с 318,4 тыс. тонн до 312,8 тыс. тонн), в Магнитогорске — на 3,3% (с 210,2 тыс. до 203,2 тыс. тонн), в Челябинске — на 5,5%, в Нижнем Тагиле — на 11,5%.

Самый «успешный» результат продемонстрировала Чита, которая почему-то в проекте госдоклада Минприроды числится в Алтайском крае (как и в готовом докладе за 2017 год). В городе удалось за год снизить количество загрязняющих атмосферу выбросов на 20,7% (на 8,1 тыс. тонн). Таким образом, Чита выполнила указ президента еще до введения механизма по квотированию выбросов и начала реализации мероприятий по сокращению выбросов. Судя по сайту госзакупок, на закупку «экспертно-аналитических работ, связанных с анализом материалов в области охраны окружающей среды для подготовки систематизированных аналитических материалов о состоянии и об охране окружающей среды и экологической безопасности РФ в 2017 и 2018 годах» планировалось потратить 20,5 млн руб., контракт был заключен с компанией ООО «Научно-производственное предприятие "Кадастр"» за 15,4 млн руб.

В управлении Росприроднадзора по Забайкальскому краю “Ъ” сказали, что, вероятнее всего, имеет место ошибка. «Не могло такого снижения произойти, потому что мероприятия по снижению выбросов еще не выполнялись, только планируются. Никаких крупных предприятий в Чите не закрывалось»,— сообщили “Ъ” в управлении. Там также отметили, что причиной снижения выбросов, но не такого глобального может быть теплая зима, когда на теплоисточниках сжигается меньше топлива.

В проекте госдоклада отсутствуют данные по Медногорску за 2017 год, поэтому оценить, насколько снизились выбросы, невозможно. Там отмечается, что в 2018 году в атмосферу было выброшено 12,4 тыс. тонн загрязняющих веществ от стационарных источников. При этом, согласно экологическому докладу Оренбургской области, в Медногорске за тот же самый период от стационарных источников было выброшено 7,4 тыс. тонн загрязнителей.

Аналогичные расхождения данных есть и по Новокузнецку. В проекте госдоклада Минприроды говорится об увеличении загрязняющих выбросов на 15,3% (с 313,3 тыс. до 361,3 тыс. тонн), однако в докладе Кемеровской области говорится, наоборот, о снижении выбросов с 313,3 тыс. тонн до 295,8 тыс. тонн.

Научный руководитель Института экономики природопользования и экологической политики ВШЭ Александр Багин надеется, что после общественного обсуждения все недочеты будут исправлены: «Такого всеобъемлющего доклада я не видел больше ни в одной стране. Это очень сложная работа». При этом эксперт признает проблему несовпадения статистических данных.

В проекте госдоклада отмечается, что ранее данные по объемам выбросов загрязняющих веществ в атмосферу основывались на данных Росстата, а с 2018 года их предоставляет Росприроднадзор. При этом в Росприроднадзоре РФ “Ъ” сказали, что проект доклада не поступал в ведомство для его согласования: «В связи с чем делать выводы о столь значительном снижении пока рано. Указанные цифры будут проверены и при необходимости скорректированы в процессе согласования». В Минприроды не ответили на запрос “Ъ”.

Александр Багин обращает внимание, что данные, опубликованные за период 2018 года, уже потеряли свою актуальность, а «также запаздывают с точки зрения принятия управленческих решений»: «Я неоднократно предлагал перейти в интерактивную форму ведения доклада. Можно вести его в реальном времени и актуализировать на сайте Минприроды». Эксперт «Гринпис России» Василий Яблоков обращает внимание, что эта статистика собирается на основе форм, которые предоставляют сами предприятия: «Если кто-то не представил или были технические ошибки, это может повлиять на общую статистику. Однако к реальной ситуации с загрязнением воздуха это имеет условное отношение». По его мнению, первоначальный показатель по снижению общего объема выбросов на 20% поставлен неправильно, поскольку снижение валовых выбросов не гарантирует соблюдение гигиенических нормативов: «Самые большие по объемам выбросы в Москве, потому что в столице много транспорта. Однако нельзя сказать, что в Москве воздух намного грязнее, чем в сибирских городах. Поэтому необходимо отталкиваться не от общих объемов выбросов, а оценивать концентрацию загрязняющих в них веществ, которые отражают реальную картину и показывают влияние и на здоровье человека, и на окружающую среду».

Анна Васильева; Екатерина Еременко, Иркутск