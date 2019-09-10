Минприроды хочет наделить граждан экспертными полномочиями

Минприроды и Росприроднадзор планируют развивать институт общественной экологической экспертизы, поскольку механизм реализован не в полном объеме. Об этом представители двух ведомств заявили во вторник во время заседания Общественного совета при Минприроды. В частности, в Росприроднадзоре предлагают сделать такую процедуру обязательной для объектов, которые оказывают значительное негативное воздействие на окружающую среду, а также наделить службу полномочиями по ее проведению. Эксперты отмечают, что сегодня заключение такой экспертизы чаще всего не учитывается при проведении государственной оценки проектов.

В Росприроднадзоре предлагают усилить институт общественной экологической экспертизы «как общественно значимый и важный», поскольку сейчас он реализован не в полном объеме. Об этом во вторник на заседании общественного совета при Минприроды заявил замруководителя службы Амирхан Амирханов.

Так, в Росприроднадзоре отмечают, что сейчас законодательство содержит ряд пробелов. В частности, отсутствует законодательно закрепленный порядок проведения общественной экологической экспертизы, порядок ее утверждения, а также нет критериев оценки «качественной составляющей содержательной части заключений», сформированных общественными экспертами. Кроме того, в службе указывают, что требования к экспертам, которые проводят общественную экологическую экспертизу, также отсутствуют.

При этом господин Амирханов обратил внимание, что практически все заключения общественной экспертизы, которые Росприроднадзор рассматривал с 2016 по 2019 год, совпадают с выводами государственной экологической экспертизы (ГЭЭ), что говорит о наличии необходимой квалификации у общественников.

Общественная экологическая экспертиза — один из немногих механизмов участия граждан при принятии решений, например, о строительстве объектов, которые могут оказать влияние на окружающую среду. Согласно закону «Об экологической экспертизе», граждане могут обратиться в зарегистрированную общественную организацию, занимающуюся охраной окружающей среды, чтобы эксперты, опираясь на документацию проекта, оценили его последствия для экологии. Сейчас проведение такой экспертизы не обязательно.

В ведомстве предлагают подготовить поправки, чтобы формат экспертизы «стал более понятным и прозрачным».

Амирхан Амирханов предложил наделить Росприроднадзор и региональные органы государственной власти полномочиями по проведению общественной экологической экспертизы из-за большого количества жалоб граждан на строительство объектов.

В разговоре с “Ъ” он также заявил о необходимости законодательно закрепить обязанность по проведению и учету общественной экологической экспертизы при строительстве ряда объектов — в частности, I категории опасности (оказывают значительное негативное воздействие); «мусорных» полигонов, по которым поступают обращения граждан; а также других «особо значимых объектов, которые могут оказать существенное влияние окружающую среду».

«Сейчас при проведении ГЭЭ комиссия должна изучить заключение общественников, но не обязана его принять,— объясняет господин Амирханов.— В итоге получается, что его почитали и отложили».

Статс-секретарь, замглавы Минприроды Светлана Радченко согласилась, что институт общественной экологической экспертизы не работает: «Сомнений у министерства, что институт нужно развивать и отрегулировать так, чтобы результат учитывали при проведении ГЭЭ, нет». По ее словам, Минприроды будет работать над поправками, предложения по которым рекомендовано направить в течение месяца.

Член Общественного совета при Минприроды Елена Есина обратила внимание, что проектная документация для проведения общественной экспертизы зачастую не предоставляется даже несмотря не решения суда. Так, в феврале Арбитражный суд Московской области обязал АГК-1, которая занимается строительством мусоросжигательного завода в Воскресенске, предоставить документацию для проведения независимой экологической экспертизы. Компания подала кассационную жалобу, по мнению АГК-1, проектная документация является коммерческой тайной. Верховный суд в апреле отказался рассматривать жалобу на судебной коллегии по экономическим спорам. Несмотря на это, подчеркнула Елена Есина, документы на проведение общественной экологической экспертизы до сих пор не переданы.

Директор программы «Регулирование охраны окружающей среды» WWF России Екатерина Хмелева подчеркивает, что сейчас основная проблема общественной экспертизы связана с тем, что ее заключение часто не учитывается комиссией, которая проводит государственную экспертизу: «В заключении пишут, что учитывалось мнение общественников, если документ просто был представлен — то есть был рассмотрен и все».

Глава партии «Альянс зеленых» Александр Закондырин обращает внимание, что сейчас общественная экспертиза должна проводится либо до государственной, либо одновременно с ней. Однако в последнем случае правовые последствия от результатов общественной экспертизы не наступают, отмечает он.

Михаил Крейндлин из «Гринписа России» обращает внимание, что установление обязанности по проведению общественной экологической экспертизы приведет к ее коммерциализации: «Появятся специальные организации, которые за деньги будут их проводить с заведомо положительным результатом».

Анна Васильева