Hyundai инвестирует почти 13 млрд рублей в новый завод по сборке двигателей в Петербурге

Компания Hyundai WIA (входит в группу компаний Hyundai) намерена построить на территории Петербурга завод по производству бензиновых двигателей. Как стало известно в ходе совещания в Смольном с участием директора ООО «Хендэ Виа Рус» О Сынгхуна во вторник, 9 октября, компания планировать инвестировать в проект 12,7 млрд рублей, сообщает «Фонтанка.ру».

Согласно планам компании, новое предприятие начнет работу в 2021 году. Его проектная мощность оценивается в 330 тыс. моторов ежегодно. На начальном этапе на заводе Hyundai будет выпускаться 233 тыс. двигателей. 20% продукции будет экспортироваться на другие автозаводы в Европе и Азии.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что власти Петербурга и Hyundai Motor Manufacturing Rus подписали специальный инвестиционный контракт (СПИК), рассчитанный до 2027 года.