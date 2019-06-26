Смольный: специнвестконтракт с Hyundai рассчитан до 2027 года

Специальный инвестиционный контракт (СПИК) с Hyundai Motor Manufacturing Rus рассчитан до 2027 года. В период действия соглашения особый налоговый статус позволит автозаводу развивать производство в Петербурге . Об этом заявили в пресс-службе Смольного.

В соответствии с условиями СПИК, Hyundai Motor построит производство комплектующих. Инвестиции в проект составят 16,6 млрд рублей. Средства будут направлены на центр разработок и модернизацию производства. По данным ТАСС, запуск производства комплектующих запланирован на 2022 год.

Кроме того, ранее “Ъ-СПб” сообщал, что компании-партнеры, входящие в корейский концерн, в перспективе вложат более 30 млрд руб. Мощность завода двигателей составит 150 тыс. в год.

Завод Hyundai на севере Петербурга начал работу в сентябре 2010 года.