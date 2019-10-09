ЕС призвал Турцию остановить военную операцию против курдов

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер призвал Турцию прекратить военную операцию «Родник мира» на северо-востоке Сирии против Рабочей партии Курдистана.

«Я призываю Турцию, как и других участников, проявить сдержанность, прекратить эти операции, которые уже происходят в тот момент, когда я перед вами выступаю»,— сказал господин Юнкер во время выступления в Европейском парламенте (цитата по AFP).

По его словам, военная операция не принесет положительного результата. Он также заявил, что ЕС не потратит «хотя бы евро», если турецкий план подразумевает создание зоны безопасности.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции под названием «Родник мира» на северо-востоке Сирии против Рабочей партии Курдистана.

О начале военной операции в регионе и раскладе сил — в материале “Ъ” «Дональд Трамп бежит от союзников».