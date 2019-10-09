В открытом доступе оказались сотни номеров спецсвязи российских высших чиновников

Более сотни номеров чиновников и военных выложены в открытый доступ на сайте «Госзакупки», обнаружило издание «Медуза». Среди владельцев номеров спецсвязи оказались главы Следственного комитета, Минюста, воинских частей, губернатор Владимирской области и глава Дагестана. Изданию удалось дозвониться председателю Центральной избирательной комиссии Элле Памфиловой.

Как отмечает «Медуза», десятки федеральных и региональных ведомств, в том числе силовых, закупают у ФСО услуги правительственной связи. Договоры, опубликованные на сайте госзакупок, заключаются между управлением правительственной связи службы специальной связи и информации ФСО — и тем ведомством, которому требуются услуги спецсвязи.

Стоимость годового контракта на обслуживание одного номера составляет 7,8 тыс. руб. Как сообщили изданию опрошенные эксперты, чиновники, которым выделяется такой вид связи, чаще всего не пользуются таким видом связи во избежание прослушки. Практически все номера, случайно выбранные «Медузой» из списка, были отключены. Журналистам «Медузы» удалось дозвониться только Элле Памфиловой, но уже после выхода материала.

В начале 2019 года ФСО решила засекретить свои закупки, подготовив поправки, разрешающие ей проводить госзакупки в закрытом режиме.

Насколько необходима подобная мера, читайте в материале “Ъ FM” «Закупки ФСО переведут в режим секретности».