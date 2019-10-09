Казань намерена принять Суперкубок УЕФА в 2023 году

Казань планирует принять матч Суперкубка УЕФА в 2023 году. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил мэр города Ильсур Метшин. По его словам, инициативу Казани поддерживают в Российском футбольном союзе.

Напомним, что 14 августа в Стамбуле во время матча за Суперкубок УЕФА-2019 «Ливерпулем» и «Челси» организацию турнира обсудили президент Татарстана Рустам Минниханов и глава УЕФА Александр Чеферин. Тогда замруководителя пресс-службы главы Татарстана Лилия Галимова заявила, что мировые футбольные функционеры стали большими друзьями Казани после того, как город принимал матчи Кубка конфедераций-2017 и ЧМ-2018.

Ранее сообщалось, что заявку на проведение Суперкубка УЕФА Казань подала еще в июле.

Суперкубок разыгрывается с 1973 года. Последние 20 лет за него борются победители Лиги чемпионов и Кубка УЕФА (впоследствии — Лиги Европы). С 1998 по 2012 год матч за Суперкубок проходил в Монако, с 2013 года встречи проводятся на различных стадионах Европы. Россия ни разу не принимала подобные матчи.

"Ъ-Казань"