Рустам Минниханов обсудил с главой УЕФА организацию Суперкубка Европы в Казани

Президент Татарстана Рустам Минниханов обсудил с главой УЕФА Александром Чеферином организацию Суперкубка Европы, который Казань может принять в 2022 или 2023 году. Об этом на брифинге в кабмине республики заявила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

Особенности организации турнира обсуждались 14 августа в Стамбуле, где проходил матч за Суперкубок УЕФА-2019 между «Ливерпулем» и «Челси». По словам госпожи Галимовой, мировые футбольные функционеры «стали большими друзьями Казани после того, как город принимал матчи Кубка конфедераций-2017 и ЧМ-2018».

Заявку на проведение Суперкубка УЕФА Казань подала еще в июле. Российский футбольный союз (РФС) поддержал кандидатуру города. Также на проведение турнира претендуют Хельсинки, Минск, Белфаст и Тирана.

Суперкубок разыгрывается с 1973 года. Последние 20 лет за него борются победители Лиги чемпионов и Кубка УЕФА (впоследствии — Лиги Европы). С 1998 по 2012 год матч за Суперкубок проходил в Монако, с 2013 года встречи проводятся на различных стадионах Европы. Россия ни разу не принимала подобные матчи.

"Ъ-Казань"