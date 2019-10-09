Peugeot откажется от бренда GTi, под которым выпускались «заряженные» модификации серийных моделей, сообщает Auto Express со ссылкой на собственные источники в компании.

Отказ от линейки GTi продиктован тем, что спортивная версия нового Peugeot 208 будет полностью электрической и ей не подойдет имя, ассоциирующееся с бензиновыми двигателями.

Ожидается, что вместо GTi в компании будут использовать наименование Peugeot Sport Engineered, которое дебютировало в 2019 году на 410-сильном концепт-каре Concept 508 Peugeot Sport Engineered. При этом французский автопроизводитель не исключил, что все же сохранит бренд GTi по примеру Porsche, который для своего электромобиля Taycan использует обозначение Turbo.

Напомним, премьера нового поколения дорожного Peugeot 2018 состоялась в феврале 2019 года.