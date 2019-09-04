Солнце, ветер и вода

4 сентября состоялась мировая премьера полностью электрического спорткара Porsche — модели Taycan. С подробностями — корреспондент «Автопилота».

Мероприятие проходило одновременно в трех точках земного шара, которые должны были символизировать три источника — «и три составных части», как написал бы В. И. Ленин — появления чистой электрической энергии. Силу воды олицетворял Ниагарский водопад, шумящий в канадской провинции Онтарио — недалеко, кстати, от Детройта, который по-прежнему считается автомобильной столицей США. Вторая точка — ветряная электростанция на острове Пинтань в 150 км от города Фучжоу в китайской провинции Фуцзянь. Она символизирует энергию потоков воздуха.

Еще один вид экологически чистого получения электроэнергии — это солнечный свет. Поэтому третья площадка — солнечная электростанция в Нойхарденберге недалеко от Берлина.

Вы скажете, что Берлин не самое безоблачное место в Европе, и в той же Испании солнечных электростанций, как и солнечных дней, гораздо больше. Почему не там? Организаторы мероприятия не дают ответа на этот вопрос, но о нем можно догадаться. Северная Америка, Китай и Германия — главные рынки для Porsche, только и всего. А в презентациях, которые устраивают немцы, случайностей нет и все метафоры тщательно продуманы. Например, модератором мероприятия выбрали бывшего пилота «Формулы 1» Марка Уэббера, что тоже неспроста. Пусть с одной стороны экология с ее птичками, цветочками и раздельным сбором мусора, зато с другой — настоящий мужской спорт, к которому мы привыкли в контексте Porsche.

Фото: Porsche

«Привет, Порше!»

Но давайте же наконец посмотрим на сам автомобиль. Вернее, на два — проект дебютирует сразу двумя моделями — Porsche Taycan Turbo S и Taycan Turbo. Это самые, как сейчас принято говорить «производительные» варианты «Тайкана». Позже, но до конца этого года появятся «Тайканы» с мощностью поскромнее. А в конце 2020-го обещают модель повыше и повместительнее — Taycan Cross Turismo, концепт которого показывали на прошлогодней выставке в Женеве.

Если кто забыл, «просто» Taycan тоже начинался с концепта. Назывался он Mission E и был показан аж четыре года назад.

В сегодняшней серийной модели, конечно же, нет смелых распашных дверей при отсутствии центральной стойки или космических, как бы вогнутых внутрь колесных дисков. Но, что удивительно, многое осталось! Вот эти фары с четырьмя «кубиками льда» внутри и как бы стекающих с них «слезой». И слишком тоненький переход от кабины к крыльям и капоту. Посмотрите сами на фото в три четверти сзади — кажется, что в этом месте автомобиль может переломиться. Из абсолютно новых дизайнерских решений обратите внимание на стилизованную под стекло надпись Porsche, интегрированную в светящуюся полосу в задней части кузова.

Интерьер автомобиля выглядит вполне ожидаемо — минимум кнопок или «крутилок», сплошные тачскрины. Но можно руки и вовсе не распускать. Сказал «Привет, Порше», и знай диктуй свои капризы. Интересно, конечно, будет посмотреть, как это будет работать на практике. Машина одной известной европейской марки, когда я ей говорил «хочу поесть» почему-то сразу забивала в навигацию село Хошеутово под Астраханью, предлагая проложить маршрут. Ожидаемо, опять же, что для совсем повернутых на экологии граждан предусмотрены версии, в отделке салона которых совсем не будет кожи. Материалы сделаны из переработанной «вторички», что еще раз подчеркнет: Taycan спортивен не в ущерб природе. У машины два багажника — передний 81 л, задний — 366 л. Прямо скажем, не разгуляешься. Хотя, это если сравнивать с четырехдверным лимузином. У Porsche Taycan четыре двери, но это — спорткар.

Фото: Porsche

В идеальных условиях

Флагманская версия Taycan Turbo S при активации Launch Control обладает мощностью в режиме Overboost до 761 л. с., а мощность Taycan Turbo составляет 680 л. с. С места до 100 км/ч Taycan Turbo S разгоняется за 2,8 сек, а Taycan Turbo — за 3,2 сек. Запас хода модели Turbo S составляет до 412 км, модели Turbo — до 450 км. Максимальная скорость двух полноприводных моделей — 260 км/ч.

Но для электрокара, как мы знаем, важна не столько скорость движения, сколько скорость зарядки.

Porsche Taycan является первым серийным автомобилем с напряжением системы 800 вольт — вместо обычных для электромобиля 400 вольт. Это решение обеспечивает водителю Taycan значительные преимущества в пути: всего за пять минут зарядка постоянным током на специальной станции позволит накопить достаточно энергии, чтобы проехать до 100 км. В идеальных условиях время зарядки с 5% до 80% составляет 22,5 мин. Владельцы Taycan могут заряжать свой автомобиль в домашних условиях с зарядной мощностью до 11 кВт от источника переменного тока. Такой способ, вероятно, будет самым популярным у российских обладателей электрических спорткаров Porsche, потому что электрическая зарядная инфраструктура у нас в стране развита куда слабее, чем в Европе, не говоря уже о Китае.

Что же касается особенностей управления и поведения машины на дороге, то об этом мы узнаем уже очень скоро. Конструкторы уверяют, что им есть чем удивить. Например, испытания показали, что в обычных условиях движения примерно 90% всех торможений можно выполнять только за счет электродвигателей без задействования колесных тормозных механизмов с гидравлическим приводом.

Фото: Porsche

Рубли на киловатты

Очень часто репортажи с мировых премьер автомобилей приходится заканчивать фразами типа «будущее модели на российском рынке пока не определено» или «российская цена будет известна ближе к началу продаж, которые стартуют не раньше весны следующего года». У Porsche как всегда все по-немецки четко. Porsche Taycan Turbo S и Porsche Taycan Turbo можно заказать уже сейчас, цена в России составляет соответственно 12,94 млн руб. и 10,64 млн руб. Дорого, но могло бы быть и больше. Скажем, на гибридные Porsche Panamera в топовых модификациях цена значительно выше.

Дмитрий Гронский