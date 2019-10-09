Депутаты Госдумы временно не будут посещать США из-за инцидента с Юмашевой

Российские депутаты временно не будут ездить в США после допроса Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка, сообщила советник по связям со СМИ председателя Государственной думы Анастасия Кашеварова. Напомним, госпожу Юмашеву задержали, когда она прилетела для участия в российско-американском форуме «Диалог Форт-Росс».

«В связи с ситуацией, которая сложилась во время визита депутата Госдумы Инги Юмашевой в США, поездки в США со стороны депутатского корпуса будут приостановлены»,— написала госпожа Кашеварова в своем Telegram-канале.

По словам советника, поездки приостановлены до получения от американской стороны объяснений причин задержания госпожи Юмашевой. «Задавать вопросы, допрашивать депутата Государственной думы имеют право избиратели и российские силовые ведомства»,— добавила Анастасия Кашеварова.

Напомним, 6 октября депутат Госдумы от «Единой России» Инга Юмашева была задержана и допрошена в аэропорту Нью-Йорка сотрудниками ФБР. Госпожа Юмашева прилетела в страну по дипломатическому паспорту. МИД назвал действия США «очередной враждебной акцией» и выразил «решительный протест». Кремль также посчитал допрос неприемлемым. В ФБР от комментариев отказались.

Подробнее об инциденте в американском аэропорту — в материале “Ъ” «Депутатом Госдумы заинтересовалось ФБР».