В Ленобласти к концу года введут 2 млн кв. м жилья

В Ленинградской области за девять месяцев 2019 года застройщики ввели в эксплуатацию 1,618 млн. кв.м жилой недвижимости. До конца года объем ввода превысит 2 млн кв. м. Об этом заявил заместитель председателя правительства региона Михаил Москвин.

По его словам, большинство застройщиков в Ленобласти до изменения в законодательстве активизировались и достигли 30% готовности проектов или реализовали более 10% площадей по договорам долевого участия, чтобы иметь возможность строить по 214-ФЗ.

В настоящее время в области в стадии реализации находится около 6 млн кв. м недвижимости, заключено более 57 тыс. договоров о долевом участии. Из 159 выданных разрешений на строительство 138 могут быть продолжены по старым правилам. Оставшиеся проекты требует привлечения банковского финансирования.