Эскроу-эффект

За прошедшие девять месяцев в Петербурге было сдано в эксплуатацию чуть более 1 млн кв. м жилья — менее трети от планируемого показателя по вводу текущего года. Показатели первого осеннего месяца также демонстрируют отрицательную динамику: 45 тыс. кв. м в сентябре против 199 тыс. кв. м в августе. По мнению экспертов, ситуация драматичной не является: девелоперы следуют своим собственным планам, а на сокращение объема ввода жилья могут повлиять или недостаток финансирования, или возможные изменения в текущем законодательстве. При этом, по словам аналитиков, изменился характер спроса, сейчас рынок имеет дело с чуть более долгим принятием решения, вдумчивым покупателем.

Согласно данным комитета по строительству Петербурга, на конец сентября 2019 года в городе было введено 1,05 млн кв. м жилья, что более чем на треть меньше результатов аналогичного периода прошлого года: тогда в Санкт-Петербурге за девять месяцев было сдано 1,4 млн кв. м жилых площадей. При этом в сентябре текущего года было построено и введено в эксплуатацию четыре дома на 802 квартиры общей площадью 45,2 тыс. кв. м, а в сентябре 2018 года — 137,9 тыс. кв. м. По информации Госэкспертизы, на момент публикации заметки были сданы четыре городских объекта: ЖК «Дом на Обручевых» в Калининском районе от «Эталон ЛенСпецСМУ», ЖК «Дом на Зелейной» от «Садко-Сити» — в Петроградском, ЖК «Орловский парк» в Приморском районе от ГК «Пик» и ЖК «Юттери» от «Ленстройтреста» в Колпинском районе Петербурга. Результаты сентября по вводу жилья почти в 5 раз меньше, чем в последнем летнем месяце. В августе 2019 года в Санкт-Петербурге было введено в эксплуатацию восемь домов на 4287 квартир, всего 199,3 тыс. кв. м жилья.

В пресс-службе комитета по строительству “Ъ” сообщили, что в этом году достижение прошлогодних результатов в 3,95 млн кв. м сданных жилых помещений вряд ли будет повторено, поскольку прошлый год был в этом отношении рекордным. Что касается 2019 года, то до конца декабря планируется сдача около 3,4 млн кв. м жилой недвижимости, отметили в комитете. «С тех пор как появилась информация об изменении законодательства, рентабельность отрасли стала неочевидной для многих игроков, и разрешения на строительство они получали с меньшим энтузиазмом»,— делится своим мнением директор департамента жилой недвижимости Colliers International в Санкт-Петербурге Елизавета Конвей.

Генеральный директор Knight Frank St. Petersburg Николай Пашков поясняет, что на объемы ввода жилья влияют два фундаментальных обстоятельства. «Во-первых, финансовое состояние, то есть наличие денег у строительных компаний, поскольку скорость строительства почти прямо пропорциональна объемам финансирования. Как только начинаются сложности, стройка затягивается вплоть до полной заморозки»,— говорит господин Пашков. Вторая причина — это возможность согласования проекта. «Если по каким-то причинам, например в связи с изменениями в законодательстве, затормаживается согласование новых проектов, то через некоторое время это отразится на объеме предложения, а еще через некоторое время — на объеме ввода жилья», — подчеркивает эксперт.

По словам руководителя департамента развития ГК «ПСК» Сергея Мохнаря, почти 3,5 млн кв. м к концу года вряд ли достижимы. По его словам, изменился характер спроса. «Все, кто хотели купить как можно скорее, “пока не началось страшное эскроу”, сделали это. Сейчас рынок имеет дело с чуть более долгим принятием решения, вдумчивым покупателем»,— резюмирует эксперт. По мнению господина Мохнаря, ситуация со значительным уменьшением количества введенных в эксплуатацию объектов драматичной не является.

Одновременно с падением ввода снижаются и продажи у застройщиков. Так, по данным информации управления Росреестра по Санкт-Петербургу, в августе было зафиксировано значительное снижение количества зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве (ДДУ): 5496 договоров в сравнении с 8373 ДДУ в июле. Как говорят эксперты, частично это связано с ажиотажем, который «искусственно развели» вокруг нововведения, связанного с эскроу-счетами. «Как результат, максимально выросли продажи с января по май, в течение которого застройщики успешно повышали цены. В итоге весь спрос был реализован в первом полугодии»,— говорит исполнительный директор СК «Ойкумена» Роман Мирошников. Павел Бережной, исполнительный директор ГК «С.Э.Р.», добавляет: «Покупатели активно приобретают жилье в домах с высокой стадией готовности в хороших локациях. Таким образом они страхуют себя от дополнительных рисков, связанных с переходом на эскроу-счета».

Мария Кузнецова