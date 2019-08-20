Крымскую чиновницу рассудят в Самаре

Уголовное дело в отношении бывшей руководительницы ГКУ Самарской области «Управление капитального строительства» (УКС) Светланы Моравской направлено в Ленинский районный суд Самары. Она обвиняется в злоупотреблении полномочиями. Следствие считает, что чиновница подписала акты некачественно выполненных компанией «С.И.Т.И.» работ по укреплению берега Саратовского водохранилища. Женщине вменяется нанесение ущерба на сумму свыше 270 млн руб. До задержания в 2018 году она работала на аналогичной должности в Крыму. Максимальное наказание, которое может грозить экс-чиновнице — до 10 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности на срок до трех лет.

Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ) в отношении экс-главы регионального управления капитального строительства Светланы Моравской. Женщине вменяется нанесение ущерба на сумму свыше 270 млн руб. Об этом сообщает надзорное ведомство региона.

По версии следствия, преступление было совершено в мае 2015 года, когда госпожа Моравская возглавляла ГКУ Самарской области «Управление капитального строительства» (УКС). Как установили оперативники и следователи, обвиняемая, «действуя из корыстной заинтересованности», обеспечила «обогащение» «третьих лиц», выполнявших работы по укреплению берега Саратовского водохранилища у села Рождествено Волжского района Самарской области. Контракт на первый этап работ был заключен УКС с ООО «С.И.Т.И.», выступавшим их генеральным подрядчиком. Сумма контракта составила 537 млн руб. При выполнении работ подрядчиком был применен материал ненадлежащего качества, использование которого может привести к разрушению конструкции берегоукрепления в период половодья и паводка. Несмотря на это, региональное УКС приняло работы, переведя подрядчику бюджетные средства в размере 273 млн руб. В сентябре 2015 года по указанию главы УКСа сотрудником учреждения был подписан акт приемки выполненных работ.

В настоящее время контракт с подрядчиком расторгнут, работы не завершены, объект в эксплуатацию не введен. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Самары.

Светлана Моравская возглавляла самарское УКС с 2014 по 2016 годы (в конце августа 2016 года эту должность занял Реналь Мязитов), затем в августе 2017 года перешла на аналогичную должность в Крым.

Уголовное дело в отношении экс-главы самарского УКСа было возбуждено 18 октября прошлого года, 26 октября ее задержали сотрудники ГУЭБиПК МВД и самарской полиции в квартире ее матери в Новой Москве. В ноябре 2018 года госпожа Моравская покинула пост начальника службы капитального строительства Крыма. Сначала она находилась под домашним арестом, потом ее поместили в СИЗО.

В прошлом году в ООО «С.И.Т.И.» сообщали „Ъ“, что не согласны с выводами правоохранителей о том, что работы по укреплению берега Саратовского водохранилища были произведены некачественно. «Все работы, переданные заказчику, выполнялись генподрядчиком (ООО «С.И.Т.И.». — „Ъ“) в соответствии с условиями госконтрактов и проектно-сметной документации к ним»,— говорилось в сообщении. По версии компании, все этапы произведенных работ, которые предъявлялись для приемки УКС, проверялись на соответствие проектно-сметной документации и условиям госконтракта. Проверку проводили сотрудники УКС и ГУП СО «Стройконтроль».

Как отмечает партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов, «в соответствии с ч. 2 ст. 285 УК РФ, госпоже Моравской может грозить максимальное наказание до 10 лет лишения свободы с запретом на определенные виды деятельности или занимать определенные должности на срок до трех лет».

«На практике в случае вынесения обвинительного приговора при несогласии подсудимого с обвинением суды назначают наказание в виде лишения свободы на срок пять-шесть лет»,— уточняет адвокат коллегии «ЭкКорп-Защита» Олег Никуленко.

По словам Дмитрия Горбунова, «практика показывает, что по должностным статьям УК РФ очень сложно ожидать оправдательного приговора»: «В категории дел по строительству основным доказательством служит строительно-техническая экспертиза, а также решения судов по гражданским спорам с подрядчиками, которые по ст. 90 УПК РФ оцениваются в качестве преюдициальных, то есть будут учитываться при рассмотрении конкретного дела».

«Изменение меры пресечения на более строгую уголовно-процессуальный закон позволяет осуществить в случае нарушения обвиняемым порядка применения назначенной ему меры пресечения. В случае с домашним арестом это могут быть нарушения запрета на выход из квартиры, запрета на общение, пользование средствами связи и тому подобное»,— поясняет Олег Никуленко.

Ани Айвазян