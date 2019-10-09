МИД РФ: Россия, как ответственная и предсказуемая страна, выживет и без СНВ-3

Россия, как ответственная и предсказуемая страна, выживет и без договора 2010 года о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. По его словам, Москва готова обсуждать эту тему и с привлечением других стран.

«Мы выживем и без СНВ-3. Мы ответственная страна, мы предсказуемы. Но в то же время мы найдем ответ на любые попытки подорвать стратегическую стабильность между США и Россией»,— сказал господин Антонов, выступая в Миддлберийском институте международных исследований (цитата по «РИА Новости»). Он отметил, что Москва хотела бы видеть за столом любых многосторонних переговоров Великобританию и Францию.

Напомним, Россия и США ведут мониторинг ядерных арсеналов друг друга в рамках СНВ-3. Он истекает в феврале 2021 года. Россия предлагает продлить его еще на пять лет, однако власти США пока не сформулировали свою позицию по этому вопросу.

О дальнейших планах России читайте в материале “Ъ” «Пробил наш СЯС».