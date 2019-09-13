Продажа «Воронежской горэлектросети» отложена еще на месяц

Мэрия Воронежа продлила сроки проведения конкурса по продаже 100% акций «Воронежской горэлектросети» (ВГЭС). Об этом сообщило DeFacto со ссылкой на приказ руководителя управления имущественных и земельных отношений Сергея Завьялова. Прием заявок продлен до 21 октября, конкурс назначен на 29 октября.

Это уже не первый перенос срока продажи ВГЭС. В конце июля управление имущественных и земельных отношений мэрии перенесло конкурс с 13 августа на 24 сентября.

В ноябре прошлого года, напомним, были утверждены условия продажи ВГЭС. Начальная цена активов предприятия с уставным капиталом 3,1 млрд руб. должна составить 1,5 млрд руб. МРСК Центра в 2017 году уже пыталась получить актив, но проиграла конкурс по продаже имущества ВГЭС структурам, близким к экс-депутату облдумы Вадиму Ишутину. Однако результаты торгов были отменены.

Подробнее о ситуации читайте в материале “Ъ-Черноземье” «"Воронежскую горэлектросеть" подвели к продаже».