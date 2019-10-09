Сертификаты вышли из доверия

Реформа центров сертификации, которая призвана обелить этот рынок и упорядочить процедуры испытаний, сократила их количество. Сертификаты, выданные утратившими лицензию организациями, признаются недействительными, но компании зачастую узнают об этом, лишь когда сталкиваются с задержкой товаров на таможне. Получить же новый сертификат оперативно стало крайне трудно, сетует бизнес.

Реформа национальной системы аккредитации (НСА) привела к задержкам грузов на границе при таможенном оформлении, рассказали “Ъ” представители бизнеса. Масштабные изменения в закон об НСА, расширившие полномочия Росаккредитации по борьбе с недобросовестными игроками этого рынка, были внесены еще в июле 2018 года. Их целью глава службы Алексей Херсонцев называл рост доверия потребителей и бизнеса к результатам испытаний (см. “Ъ” от 16 августа 2018 года). По новым правилам, если орган по сертификации уклоняется от проверок и не представляет документы и сведения в систему, Росаккредитация может сразу приостановить его аккредитацию и потом уже разбираться. В 2017 году служба прекратила аккредитацию 517 центров, тогда как получили ее 1282 центра, в 2018-м же ситуация радикально изменилась — утратили право на выдачу сертификатов соответствия 1209 центров, а получили 820. По итогам 2018 года, по данным службы, количество центров снизилось с 1047 до 912. В первом квартале 2019 года аккредитация была отозвана еще у 120 центров, получили ее 254.

При этом с марта 2019 года аннулируются и все сертификаты соответствия и декларации о соответствии, выданные нарушившими закон органами сертификации за год. В самой Росаккредитации “Ъ” подтвердили передачу в архив реестра (то есть прекращение действия) около 4 тыс. сертификатов. В компаниях заявляют, что больнее всего это ударило по импортерам: они узнают, что сертификат недействителен, только когда товар ввезен и подана декларация о выпуске. Таможня требует предоставить новый сертификат в течение 45 дней, но, как отмечает учредитель таможенно-логиcтической компании VIG Trans Игорь Ребельский, на рынке возник дефицит качественных услуг по сертификации. «Лаборатории и органы по сертификации переполнены заявками, в результате импортеры физически не могут уложиться в 45 дней. Пролонгация не предусмотрена — по истечении срока для импортера есть два исхода: либо товар задерживает таможенный орган, либо импортер реэкспортирует его, что зачастую еще менее рентабельно, нежели уничтожение»,— поясняет он.

Как Росаккредитация расчищает рынок Читать далее

Предпринимателям дешевле сертифицировать свою продукцию в других странах ЕАЭС — их сертификаты признаются на всей таможенной территории, добавляет глава компании «ЕвроЭкспертСтандарт» Алексей Ржанковский. По его словам, бизнес предлагает внести поправки к закону — как минимум о надлежащем уведомлении владельцев сертификатов и деклараций о соответствии о том, что их документы попали в зону риска, а также дать им возможность доказать легитимность результатов сертификации.

Представители бизнеса обеспокоены и частным следствием реформы — пересмотром ГОСТов по пожаро- и взрывоопасности веществ. Новые ГОСТы с начала мая заменили стандарты, утвержденные еще в 1989 году. Но Росаккредитация в июле признала их неэквивалентными старым — для подтверждения соответствия продукции новым нормам нужна дополнительная аккредитация. «Это приостанавливает работу аккредитованных органов по сертификации по новому ГОСТу на неопределенный срок»,— сетуют предприниматели в письмах в Минэкономики и Минпромторг, направленных через уполномоченного по защите прав предпринимателей по Москве Татьяну Минееву. Они просят признать новый ГОСТ эквивалентным старому или предусмотреть переходный период в полтора года для допаккредитации испытательных центров. Бизнес предлагает автоматически устанавливать такие периоды во всех случаях признания неэквивалентности менее чем за полгода до вступления нового ГОСТа в силу. «ГОСТ охватывает огромный рынок отделочных стройматериалов: от ковров, линолеума, ламината до красок, лаков, обоев, подвесных потолков и т. д. Сейчас ввозить такую продукцию могут только компании, получившие сертификат на серийное производство до вступления в силу нового ГОСТа. Остальным просто негде сертифицировать эту продукцию — в РФ нет ни одного органа по сертификации, аккредитованного по новому ГОСТу»,— заключает Алексей Ржанковский.

В Росаккредитации заявили “Ъ”, что получили обращения бизнес-сообщества по вопросу новых ГОСТов и рабочая группа Росстандарта и Росаккредитации, принимающая решения об их эквивалентности на базе заключений профильных технических комитетов по стандартизации, может вернуться к вопросу при наличии соответствующей позиции технического комитета. Участникам рынка в службе советуют требовать от органа по сертификации ознакомления с результатами, полученными на всех этапах процесса сертификации, при необходимости присутствовать при проведении испытаний своей продукции и заключать прямые договоры с органами по сертификации — и напоминают, что декларации о соответствии продукции можно самостоятельно регистрировать в реестре на сайте службы.

Татьяна Едовина