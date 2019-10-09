Как Росаккредитация расчищает рынок

Как сообщили “Ъ” в Росаккредитации, по результатам контрольных мероприятий, проводимых службой в 2018–2019 годах, ряд органов по сертификации не подтвердили свою компетентность как добросовестные участники рынка — и действие их аккредитации было прекращено. В тех случаях, когда анализ данных информационной системы Росаккредитации показывал наличие индикаторов риска нарушения определенным органом по сертификации обязательных требований и проводилась проверка, а орган по сертификации уклонялся от ее проведения (то есть не представлял в службу доказательства, что выданные им документы основаны на реально проведенных испытаниях, обследованиях производства и т. п.), служба переводила соответствующие сертификаты соответствия в архивную часть их реестра. В итоге с момента принятия постановления правительства №360 от 30 марта 2017 года Росаккредитацией были списаны в архив порядка 4 тыс. сертификатов соответствия, которые были выданы несколькими органами по сертификации, действие аккредитации которых было ранее прекращено. В службе отмечают, что в большинстве таких случаев производитель или импортер продукции, как заказчик услуг по сертификации, не мог не знать, что реальных испытаний его продукции не производилось. Как правило, такой заказчик не имел прямых отношений с органом по сертификации, договор заключался с посредником, а орган по сертификации, выдавая сертификат, не состоял в гражданско-правовых отношениях с производителем, не был у него на производстве и т. д.

Татьяна Едовина