Поставщики продуктов правят договоры

Договорившись с ритейлом по некоторым вопросам, например о допустимом уровне исполнения заказа в 95% и размере штрафов, поставщики хотят зафиксировать нормы. Они предложили Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) дополнить договоры соглашениями с этими условиями. Но в успех инициативы даже среди поставщиков верят не все: это обяжет сети работать с контрагентами всех уровней одинаково, на что ритейл пойти не готов.

Председатель палаты поставщиков Межотраслевого экспертного совета (МЭС) Дмитрий Востриков предложил председателю президиума АКОРТ (объединяет X5 Retail Group, «Магнит», Metro и пр.) Сергею Белякову дополнить договоры поставки новыми условиями. Копия обращения есть у “Ъ”. Как пишет господин Востриков, АКОРТ подписала Кодекс добросовестных практик (КДП, на добровольной основе регулирует отношения поставщиков и сетей) в 2012 году. Но опрос от сентября 2019 года показал, что только у 5,3% поставщиков в договорах поставки были прямые указания на применение КДП, указывает он. При этом, отмечается в письме, нарушения КДП со стороны сетей приводят к потерям поставщиков, усложняют планирование их деятельности и негативно влияют на цены.

В МЭС предлагают членам АКОРТ заключать к договорам поставки 2020 года дополнительные соглашения. Среди условий — согласие с нормами КДП, установка допустимого уровня выполнения заказа не менее 95%, а размера штрафов для поставщиков не более 15% от суммы недопоставки. Кроме того, соглашение дает возможность поставщику требовать возмещения за вынужденный простой транспорта и позволяет уведомлять покупателя об изменении цен за 30 дней. Промо также должны согласовываться отдельным соглашением, где указывается срок проведения акции и количество участвующего товара.

Это вопросы, которые вызывают основные разногласия и о решении которых поставщики и сети договорились в последнее время, пишет господин Востриков. Но необязательный характер норм создает сложности поставщикам, и важно внедрить их в деловую практику уже в ходе текущей договорной кампании, подчеркивает он. Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев подтверждает, что, несмотря на договоренности, зафиксировать их в письменной форме пока не удалось. А ситуация неопределенности создает риски начала очередного этапа госрегулирования отрасли, что не пойдет на пользу ни одной из сторон, предупреждает он. По словам Дмитрия Вострикова, предлагаемое дополнительное соглашение сделает экономику работы поставщиков с сетями более предсказуемой и стабилизирует их доход.

В АКОРТ заявили “Ъ”, что согласны с важностью затрагиваемых в письме вопросов и пороговыми величинами показателей. Но ряд положений из предлагаемого дополнительного соглашения пока находятся на этапе совместного обсуждения, добавили там. Представитель Metro также заявил, что договоренности по ряду пожеланий палаты поставщиков еще не достигнуты. В X5 говорят, что с марта 2019 года в компании действует приказ об обязательном применении КДП и приоритете кодекса перед заключенными договорами поставки. Кроме того, компания и другие члены АКОРТ договорились считать недопоставкой выполнение заказа менее чем на 95% и устанавливать санкции не выше 15%, указывают в X5.

Ставка исполнения заказа в 95% — это очень хороший показатель для сетей, но все равно вряд ли АКОРТ пойдет на предлагаемые условия, считает источник “Ъ” в крупной продуктовой компании. По его словам, это фактически уравняет небольших и средних игроков с лидерами рынка, на что ритейл пойти не готов. Особенно это касается таких вопросов, как штрафы, указывает источник “Ъ”. Незафиксированные договоренности, отмечает член президиума «Опоры России» Алексей Небольсин, можно легко нарушать. Тогда как дополнительное соглашение к договору — неотъемлемая часть ранее заключенной сделки, его условия обладают такой же юридической силой и их нельзя игнорировать, указывает юрист Forward Legal Олег Шейкин. Как говорит господин Небольсин, отказ АКОРТ от подписания дополнительных соглашений лишний раз покажет монопольное положение ритейла перед поставщиками.

Анатолий Костырев