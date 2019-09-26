Торговля не поддается подсчету

Поправки к закону «О торговле», которые ограничили размеры бонусов розничным сетям и сроки оплаты товара поставщикам, вновь стали предметом спора чиновников. В Минпромторге считают, что меры привели к сокращению числа продавцов и производителей, но в Минэкономики не готовы рассматривать их влияние без других мер регулирования, включая ЕГАИС и «Платон». Дискуссия может дать толчок новой волне изменений отраслевого закона.

Минэкономики подготовило оценку фактического воздействия (ОФВ) поправок к закону «О торговле» от 3 июля 2016 года. Речь идет, в частности, об ограничении совокупного размера выплат, взимаемых ритейлом с поставщиков, до 5% от цены товара. Сумма должна включать затраты на рекламные, маркетинговые, логистические и другие услуги, а также премию за объем закупки. Кроме того, закон сократил сроки оплаты товаров поставщикам с 10–45 дней до 8–30 дней в зависимости от длительности хранения продукции.

Как сообщал в своей ОФВ Минпромторг, поправки привели к снижению конкуренции в розничной торговле в 2016–2018 годах на 4,55%, росту недобросовестной конкуренции в отрасли на 3,11%. Среди последствий также называлось сокращение числа малых и средних предприятий на 11,6% и числа поставщиков крупнейших сетей на 10%.

Но в Минэкономики сложилось другое мнение: если данные о сокращении числа торговых предприятий и субъектов малого бизнеса подтверждаются Росстатом, то цифра снижения числа поставщиков носит оценочный характер, так как была предоставлена самими сетями. К негативным последствиям для участников рынка могли привести другие меры госконтроля: ЕГАИС, обязательное использование онлайн-касс, система «Платон» и пр. Все они не были унифицированы, каждая потребовала дополнительных расходов на новое оборудование и программное обеспечение, пишет Минэкономики.

Таким образом, отмечают в министерстве, однозначно утверждать, что к негативным последствиям для бизнеса привели именно поправки к закону «О торговле», невозможно.

Заключение ОФВ Минэкономики — это фактически возражения на оценку Минпромторга, указывает источник “Ъ” среди поставщиков. По его мнению, последствием дискуссии может стать новая волна изменений отраслевого регулирования.

В Минэкономики заявили “Ъ”, что не опровергали оценку поправок к закону «О торговле», данную Минпромторгом, повторив: однозначную корреляцию только между поправками и эффектами для рынка провести невозможно. В Минпромторге на вопросы “Ъ” не ответили. По словам источника “Ъ”, ОФВ Минэкономики планируется обсудить на заседании в министерстве уже 26 сентября.

Игорь Шехтерман, CEO X5 Retail Group, об изменениях закона «О торговле» в интервью “Ъ”, июль 2017 года Есть моменты, которые мы считаем излишними, например, ограничения по оплате маркетинга и логистики

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет X5 Retail Group, «Магнит», «Ленту», Auchan и пр.) согласны, что сложно выделить конкретные ограничительные меры, вылившиеся в ухудшение положения отрасли. При этом в АКОРТ считают необходимым прекратить менять законодательную базу, «особенно если речь идет о поправках, экономическая и социальная польза от которых сомнительна, а вред очевиден». В X5, «Магните», «Ленте» и Auchan не предоставили комментарии.

Член президиума «Опоры России» Алексей Небольсин, напротив, считает, что закон «О торговле» необходимо менять, чтобы он уровнял в правах сети и поставщиков. Вместо попавших под ограничение бонусов ритейл начал требовать скидки, сроки оплаты товара не соблюдаются, а поставщик не может спорить, боясь утратить место на полке, возмущается он. Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев говорит, что в рамках Комиссии по применению Кодекса добросовестных практик (на добровольной основе регулирует отношения поставщиков и сетей) сегодня не получается договориться по всем основным спорным вопросам. По его словам, торговля долго находилась в доминирующем положении и не исключено, что для баланса интересов вновь потребуется участие государства.

Алексей Полухин